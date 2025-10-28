VPN per il Black Friday: prezzo super per il piano da 27 mesi di Surfshark

La VPN da attivare in questo periodo di Black Friday (iniziato in anticipo quest’anno) è, senza dubbio, Surfshark che ora è disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto.

Surfshark è la VPN da attivare oggi

Il periodo promozionale in corso è l’occasione giusta per attivare una VPN completa e ricca di vantaggi. Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN illimitata che si caratterizza per:

la protezione della crittografia

una politica zero log

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

la possibilità di utilizzo da più dispositivi in contemporanea

La VPN in questione ha tutte le carte in regola per poter sfruttare una connessione protetta (grazie alla crittografia) anche quando si utilizza una rete Wi-Fi non privata. La possibilità di navigare con una politica “zero log” significa, inoltre, poter usare la VPN senza essere tracciati.

C’è poi il network da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, direttamente dall’app di Surfshark, è possibile aggirare blocchi geografici online, spostando il proprio IP in un altro Paese. La VPN permette l’utilizzo da più dispositivi (senza limitazioni di banda) e include il servizio Alternative ID, con generatore di e-mail e di dettagli personali.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.