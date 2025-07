VPN per l'Italia da usare all'estero: la migliore è in offerta con 4 mesi gratis

Durante un viaggio all’estero può essere utile avere a disposizione una VPN illimitata per connettersi a Internet in sicurezza e senza blocchi geografici, esattamente come se la connessione avvenisse dall’Italia. Il meccanismo è semplice: basta scegliere la VPN giusta e avviare la connessione tramite un server VPN situato in Italia. Di conseguenza, è necessario puntare su un servizio con più server in Italia.

La soluzione giusta, in questo caso, non può che essere ExpressVPN. Il servizio in questione, infatti, è l’opzione migliore per chi ha bisogno di una VPN per l’Italia durante un viaggio all’estero. Sfruttando l’offerta in corso, è possibile accedere a questa VPN con uno sconto del 61%, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Il costo, in questo modo si riduce a 4,99 euro al mese.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi, ideale per chi si trova all’estero e vuole connettersi a Internet come se la connessione avvenisse dall’Italia. Il servizio mette a disponibile una connessione protetta dalla crittografia e con una politica zero log, per la massima sicurezza e per una privacy totale durante l’utilizzo.

C’è poi la possibilità di sfruttare un network di server distribuito in oltre 90 Paesi (Italia compresa) per “spostare” il proprio IP ed evitare blocchi geografici. La connessione avviene tramite il protocollo proprietario Lightway, per navigare senza limiti di banda fino a 8 dispositivi in contemporanea.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un ridotto fino a 4,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto.