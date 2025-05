VPN per l'Italia: ecco quale scegliere oggi per connettersi dall'estero

Durante un viaggio all’estero è necessario utilizzare una VPN, sia per proteggere il traffico dati (grazie alla crittografia) che per aggirare blocchi geografici. La migliore opzione per una VPN per l’Italia da usare all’estero non può che essere ExpressVPN che offre la combinazione giusta tra sicurezza, velocità e possibilità di “geolocalizzare” il proprio IP in Italia.

Sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un risparmio del 61% andando a scegliere il piano di 2 anni con 4 mesi gratis aggiuntivi. Sfruttando la promo in corso, quindi, la VPN ora costa 4,87 euro al mese, per un totale di 28 mesi di utilizzo. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia e con una politica “zero log” per accedere a Internet senza tracciamento e con la certezza che i propri dati saranno protetti dalla crittografia. La connessione utilizza il protocollo Lightway, realizzato da ExpressVPN per garantire prestazioni al top.

Il servizio è la soluzione giusta per una VPN per l’Italia grazie alla possibilità di sfruttare una rete di server distribuita in 105 Paesi e composta anche da server situati in Italia. In questo modo è possibile aggirare, facilmente, blocchi geografici e censure online. La VPN, inoltre, è accessibile da 8 dispositivi in contemporanea utilizzando le varie app di ExpressVPN disponibili su tutti i principali sistemi operativi.

Con la promozione in corso è possibile attivare ExpressVPN con il piano di 24 mesi + 4 mesi aggiuntivi. Il costo del servizio è di 4,87 euro al mese con un risparmio del 61%. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso oltre alla fatturazione anticipata con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.