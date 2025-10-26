VPN per l'Italia: la migliore è in offerta con un prezzo mai visto (-73%)

ExpressVPN è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una VPN per l’Italia, in modo da connettersi dall’estero ad alta velocità e senza limitazioni e blocchi geografici. Con l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Si tratta di uno sconto del 73%. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata tramite il sito ufficiale di ExpressVPN. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressFVPN è possibile accedere a una VPN in grado di abbinare sicurezza e velocità, per un utilizzo illimitato della rete. Il servizio include la crittografia del traffico dati, in modo da rendere sicura una connessione anche quando l’accesso a Internet avviene da una rete non privata.

L’accesso alla VPN, inoltre, avviene con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo in modo da aggirare blocchi geografici online.

Il servizio include anche la possibilità di realizzare 10 connessioni simultanee, senza limiti di banda e con una velocità elevata grazie al protocollo proprietario LightWay. ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche il sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida per un breve periodo di tempo.