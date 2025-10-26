 VPN per l'Italia: la migliore è in offerta con un prezzo mai visto (-73%)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN per l'Italia: la migliore è in offerta con un prezzo mai visto (-73%)

ExpressVPN è la migliore VPN per l'Italia: ecco l'offerta da attivare oggi per sfruttare il servizio e navigare senza limiti online.
VPN per l'Italia: la migliore è in offerta con un prezzo mai visto (-73%)
Sicurezza VPN
ExpressVPN è la migliore VPN per l'Italia: ecco l'offerta da attivare oggi per sfruttare il servizio e navigare senza limiti online.

ExpressVPN è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una VPN per l’Italia, in modo da connettersi dall’estero ad alta velocità e senza limitazioni e blocchi geografici. Con l’offerta in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Si tratta di uno sconto del 73%. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata tramite il sito ufficiale di ExpressVPN. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di ExpressVPN

Perché scegliere ExpressVPN

Con ExpressFVPN è possibile accedere a una VPN in grado di abbinare sicurezza e velocità, per un utilizzo illimitato della rete. Il servizio include la crittografia del traffico dati, in modo da rendere sicura una connessione anche quando l’accesso a Internet avviene da una rete non privata.

L’accesso alla VPN, inoltre, avviene con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo in modo da aggirare blocchi geografici online.

Il servizio include anche la possibilità di realizzare 10 connessioni simultanee, senza limiti di banda e con una velocità elevata grazie al protocollo proprietario LightWay. ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche il sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi.

Grazie alla promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Proteggi i tuoi dispositivi con i migliori antivirus in offerta da soli 20€

Proteggi i tuoi dispositivi con i migliori antivirus in offerta da soli 20€
Da 5,66€ a 1,99€: Surfshark VPN oggi non costa niente

Da 5,66€ a 1,99€: Surfshark VPN oggi non costa niente
Hacker, phishing e truffe online: ecco perché serve AVG, oggi al 60% in meno

Hacker, phishing e truffe online: ecco perché serve AVG, oggi al 60% in meno
Per NordVPN è già Black Friday: sconto imperdibile con la promo di oggi

Per NordVPN è già Black Friday: sconto imperdibile con la promo di oggi
Proteggi i tuoi dispositivi con i migliori antivirus in offerta da soli 20€

Proteggi i tuoi dispositivi con i migliori antivirus in offerta da soli 20€
Da 5,66€ a 1,99€: Surfshark VPN oggi non costa niente

Da 5,66€ a 1,99€: Surfshark VPN oggi non costa niente
Hacker, phishing e truffe online: ecco perché serve AVG, oggi al 60% in meno

Hacker, phishing e truffe online: ecco perché serve AVG, oggi al 60% in meno
Per NordVPN è già Black Friday: sconto imperdibile con la promo di oggi

Per NordVPN è già Black Friday: sconto imperdibile con la promo di oggi
Davide Raia
Pubblicato il
26 ott 2025
Link copiato negli appunti