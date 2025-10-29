VPN per l'Italia: la migliore è ora in offerta con un prezzo super (-73%)

ExpressVPN è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una VPN per l’Italia in grado di garantire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, con la massima sicurezza e la possibilità di navigare senza blocchi geografici e censure online. Il servizio è ora disponibile con un prezzo scontato a 3,49 dollari al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promo garantisce un risparmio del 73%.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

ExpressVPN: è il momento di sceglierla

Con ExpressVPN è ora possibile sfruttare una VPN con la crittografia del traffico dati e con una politica “zero log” per una connessione senza tracciamento. In aggiunta, il servizio propone la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, chi si trova all’estero può selezionare un server italiano per aggirare blocchi geografici legati all’utilizzo di servizi online. In aggiunta, la VPN è disponibile per tutti i propri dispositivi con la possibilità di sfruttare fino a 10 connessioni simultanee. C’è anche il tool per la Protezione Lite, per bloccare annunci e siti dannosi durante l’uso della VPN.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile per tutti i nuovi utenti che attivando ExpressVPN per la prima volta o anche per chi ha usato in passato il servizio ma ora non ha un abbonamento attivo.