VPN per un viaggio all'estero: ecco qual è la scelta migliore per le vacanze

Durante una vacanza all’estero è utile avere una VPN in modo da poter accedere a Internet ottenendo un IP italiano e, quindi, evitando blocchi geografici e censure online. Si tratta di un sistema che consente di navigare senza limitazioni, accedendo ai propri account sulle piattaforme di streaming, ad esempio.

Prima di mettersi in viaggio è utile attivare una nuova VPN. La soluzione giusta su cui puntare oggi non può che essere Surfshark, servizio di riferimento per questo settore. Con la promozione in corso, infatti, questa VPN è disponibile con un prezzo scontato a 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. In questo modo è possibile accedere al servizio con un prezzo bloccato per 27 mesi.

L’offerta in questione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo è sufficiente accedere al sito ufficiale di Surfshark tramite il box qui di sotto.

La VPN giusta da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere alla VPN giusta da attivare in vista di un viaggio all’estero. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati e una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

C’è poi la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server, compresi anche server in Italia che permettono di ottenere un IP del nostro Paese e accedere a Internet senza alcuna censura e senza blocchi geografici. La VPN è utilizzabile da più dispositivi, senza alcun limite di banda.

Con la promozione in corso, è ora possibile attivare Surfshark con un prezzo ridotto a 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box riportato qui di sotto. Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.