VPN per un viaggio all'estero: ecco quale scegliere prima di partire ad aprile 2026

Durante un viaggio all’estero è fondamentale poter contare su una VPN in grado di proteggere il traffico dati con la crittografia e, nello stesso tempo, consentire all’utente di poter navigare senza censure e senza blocchi su base geografica.

La scelta migliore per un servizio di questo tipo è NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il box qui di sotto.

VPN per l’estero: perché scegliere NordVPN

NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN da usare all’estero e ci sono vari motivi che la rendono l’opzione migliore. Il primo è, senza dubbio, la possibilità di sfruttare un network di oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, scegliere un server in un altro Paese sarà facilissimo (la selezione avviene direttamente dall’app del servizio al momento dell’avvio della connessione VPN) e aggirare blocchi su base geografica diventerà praticamente immediato.

In aggiunta, NordVPN garantisce una protezione elevata dei propri dati grazie a una crittografia avanzata che si applica in automatico, senza rallentamenti per la connessione. In questo modo, anche navigando da una rete non privata, come un hotspot Wi-Fi di un aeroporto o di un albergo, sarà possibile accedere a Internet in sicurezza.

C’è un altro motivo da non sottovalutare: NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app del servizio per tutti i principali sistemi operativi. In questo modo, con una sola VPN e un solo account, un intero gruppo di viaggio potrà navigare in sicurezza.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. In questo momento, NordVPN costa 2,99 euro al mese.