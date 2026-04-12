 VPN per un viaggio all'estero: ecco quale scegliere prima di partire ad aprile 2026
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN per un viaggio all'estero: ecco quale scegliere prima di partire ad aprile 2026

NordVPN è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN da usare per un viaggio all'estero: ecco perché attivarla in questo momento.
VPN per un viaggio all'estero: ecco quale scegliere prima di partire ad aprile 2026
Sicurezza VPN
NordVPN è la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN da usare per un viaggio all'estero: ecco perché attivarla in questo momento.

Durante un viaggio all’estero è fondamentale poter contare su una VPN in grado di proteggere il traffico dati con la crittografia e, nello stesso tempo, consentire all’utente di poter navigare senza censure e senza blocchi su base geografica.

La scelta migliore per un servizio di questo tipo è NordVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

NordVPN

VPN per l’estero: perché scegliere NordVPN

NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN da usare all’estero e ci sono vari motivi che la rendono l’opzione migliore. Il primo è, senza dubbio, la possibilità di sfruttare un network di oltre 7 mila server sparsi in tutto il mondo.

In questo modo, scegliere un server in un altro Paese sarà facilissimo (la selezione avviene direttamente dall’app del servizio al momento dell’avvio della connessione VPN) e aggirare blocchi su base geografica diventerà praticamente immediato.

In aggiunta, NordVPN garantisce una protezione elevata dei propri dati grazie a una crittografia avanzata che si applica in automatico, senza rallentamenti per la connessione. In questo modo, anche navigando da una rete non privata, come un hotspot Wi-Fi di un aeroporto o di un albergo, sarà possibile accedere a Internet in sicurezza.

C’è un altro motivo da non sottovalutare: NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app del servizio per tutti i principali sistemi operativi. In questo modo, con una sola VPN e un solo account, un intero gruppo di viaggio potrà navigare in sicurezza.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. In questo momento, NordVPN costa 2,99 euro al mese.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La VPN più veloce e sicura è in offerta: a meno di 3 €/mese è da attivare subito

La VPN più veloce e sicura è in offerta: a meno di 3 €/mese è da attivare subito
Comunicazione Amazon per richiamo prodotto: è una truffa

Comunicazione Amazon per richiamo prodotto: è una truffa
Falso sito di Claude distribuisce malware per Windows

Falso sito di Claude distribuisce malware per Windows
TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto

TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto
La VPN più veloce e sicura è in offerta: a meno di 3 €/mese è da attivare subito

La VPN più veloce e sicura è in offerta: a meno di 3 €/mese è da attivare subito
Comunicazione Amazon per richiamo prodotto: è una truffa

Comunicazione Amazon per richiamo prodotto: è una truffa
Falso sito di Claude distribuisce malware per Windows

Falso sito di Claude distribuisce malware per Windows
TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto

TotalAV in offerta: protezione completa su tutti i dispositivi con l'80% di sconto
Davide Raia
Pubblicato il
12 apr 2026
Link copiato negli appunti