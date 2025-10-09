 VPN per un viaggio all'estero: la migliore è in offerta con un prezzo super
Per un viaggio all'estero è possibile affidarsi a una VPN come NordVPN, servizio di riferimento per chi ha bisogno di una connessione sicura.
Sicurezza VPN
La migliore VPN da scegliere in vista di un viaggio all’estero non può che essere NordVPN. Il servizio in questione, infatti, propone la possibilità di utilizzare una VPN illimitata e sicura, con la protezione della crittografia per il traffico dati (essenziale per rendere sicura una connessione non privata) e la possibilità di aggirare blocchi geografici online, spostando il proprio IP in un altro Paese.

Con il codice sconto BLAZE1MO, da aggiungere al momento del pagamento, NordVPN ora costa 2,98 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

nordvpn

NordVPN: la VPN da scegliere per un viaggio all’estero

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata e sicura, ideale per chi viaggia all’estero. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la protezione della crittografia del traffico dati, in modo da rendere sicura anche una connessione che avviene da una rete pubblica
  • una politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per “spostare” il proprio IP e navigare senza blocchi geografici e censure
  • la possibilità di usare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea, in modo da condividere i vantaggi dell’abbonamento e navigare sempre con la protezione della VPN

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (grazie al codice BLAZE1MO).

Per tutti i nuovi utenti è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni, in modo da provare il servizio e eventualmente chiedere un rimborso di quanto speso. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2025

Davide Raia
9 ott 2025
