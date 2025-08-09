VPN per una connessione sicura in estate? La migliore di tutte è in offerta

La migliore VPN da attivare ad agosto 2025 non può che essere NordVPN, servizio che da anni è un punto di riferimento del settore delle VPN. Sfruttando la promozione in corso in questo momento, il servizio in questione è attivabile con uno sconto fino al 73% andando a scegliere il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. In questo modo è possibile ridurre il costo del servizio fino a 3,39 euro al mese. Tutte le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto che porta al sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, ora disponibile con un prezzo molto vantaggioso. Tutte le versioni della VPN prevedono la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da “mettere al sicuro” la connessione anche quando si sta utilizzando una rete Wi-Fi pubblica e non sicura.

L’uso della VPN avviene con una politica no log, che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente, e con la possibilità di accesso alla rete da 10 dispositivi contemporaneamente, sempre senza limiti di banda. Da segnalare che il servizio prevede la possibilità di sfruttare un network di oltre 7 mila server, sparsi in oltre 100 Paesi. In questo modo, evitare blocchi geografici diventa facilissimo.

Con la promozione in corso, NordVPN ora costa 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. C’è anche la versione Plus, che aggiunge servizi extra come la protezione contro i malware e il password manager, con un costo di appena 1 euro in più al mese. In aggiunta, c’è la versione Ultimate che costa 6,99 euro al mese e che include anche 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia e altri vantaggi.

Le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto.