VPN per una privacy da 10 e lode? C'è VyprVPN in offerta a metà prezzo

Le VPN non sono tutte uguali. Ci sono servizi che puntano tutto sulla semplicità d’uso, altri invece sulla velocità di connessione, e altri ancora sulla privacy. Una VPN, per essere realmente affidabile, dovrebbe avere la privacy dei dati personali dei suoi utenti come priorità assoluta, questo però accade molto raramente.

Una piacevole eccezione è offerta da VyprVPN, fornitore VPN fondato in Svizzera nel 2010. La sede dell’azienda nel Paese elvetico è già un segnale del principale punto di forza del servizio: il rispetto della privacy dei suoi utenti. Merito anche di una rigida politica no-log, abbinata alla crittografia AES-256 bit.

Il piano di 12 mesi di VyprVPN è in offerta a 5 euro al mese, per effetto di uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Se si è alla ricerca di una soluzione più a lungo termine, è disponibile il piano di due anni a 3 euro al mese. A tutto questo, infine, si aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

La privacy al centro di tutto

Il servizio di rete privata virtuale VyprVPN si distingue rispetto alla concorrenza per la tutela dei dati personali dei suoi utenti. A differenza della maggior parte delle altre VPN, infatti, non conserva né condivide con aziende di terze parti alcun dato di navigazione, lookup DNS o attività di rete.

Inoltre, quando gli utenti si connettono a un server, non vengono registrate né la cronologia né qualsiasi attività svolta sul web. A ulteriore riprova di ciò, vi confermiamo che non esistono registri di connessione.

Vale poi la pena menzionare l’utilizzo dei protocolli OpenVPN, Chameleon e L2TP/IPsec/PPTP , così come la crittografia AES-256 bit.

In questi giorni è possibile approfittare dello sconto del 50% sul piano annuale della durata di 12 mesi, ora disponibile a 5 euro al mese.