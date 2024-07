La VPN più veloce costa la metà: è il momento di scegliere ExpressVPN

ExpressVPN è una delle migliori VPN sul mercato, sia in termini di sicurezza e privacy della connessione che per quanto riguarda la velocità di accesso a Internet. Il servizio, grazie ai suoi server situati in Italia, è anche la VPN da usare per chi si trova all’estero e ha la necessità di sfruttare un indirizzo IP italiano.

In questo momento, sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN costa la metà. Scegliendo l’abbonamento annuale, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 49% oltre a 3 mesi gratis di abbonamento. La spesa complessiva è di 6,67 euro al mese, con fatturazione anticipata e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN.

La migliore VPN costa la metà: ecco l’offerta di ExpressVPN

Con ExpressVPN è ora possibile attivare una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

traffico dati protetto dalla crittografia

politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento connessione senza limiti di banda e di traffico dati

network di centinaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare i blocchi geografici

possibilità di sfruttare server situati in Italia per ottenere un indirizzo IP italiano

Scegliere ExpressVPN, come servizio VPN da utilizzare per avere una connessione sicura e illimitata, è sempre più conveniente. Grazie all’offerta in corso, infatti, il servizio ora costa la metà, con uno sconto del 49% sul piano annuale che include anche 3 mesi gratis oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta di ExpressVPN, quindi, garantisce un accesso illimitato per 15 mesi al servizio che può essere definito come il miglior servizio VPN sul mercato, sia in termini di sicurezza che di velocità, soprattutto per chi ha bisogno di una VPN per navigare dall’estero con un indirizzo IP italiano. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.