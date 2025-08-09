VPN più veloce: è il momento di puntare su ExpressVPN (con 4 mesi gratis)

Scegliere una VPN veloce e sicura non è mai stato così facile: ExpressVPN, servizio di riferimento del settore, è protagonista di una nuova promozione, accessibile puntando sul piano biennale con 4 mesi gratis. Grazie a questa promozione, la VPN ora costa 4,86 euro al mese, con uno sconto del 61% e con anche una eSIM con 5 GB gratis per l’estero.

L’offerta in questione è disponibile con una garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di attivare il servizio e, eventualmente, richiedere un rimborso dell’importo pagato.Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale ExpressVPN, disponibile premendo sul link qui di sotto.

ExpressVPN: la scelta giusta per la VPN più veloce

Con ExpressVPN è ora possibile sfruttare una VPN veloce e sicura, in grado di offrire un servizio davvero completo agli utenti, soprattutto durante un viaggio all’estero. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati oltre all’utilizzo della rete VPN con una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente.

Il servizio può contare su un network di migliaia di server, distribuiti in oltre 100 Paesi al mondo. In questo modo, l’uso della VPN consente di aggirare eventuali blocchi all’accesso a siti e app su base geografica, evitando anche le censure online.

ExpressVPN utilizza il protocollo proprietario LightWay che consente di massimizzare la velocità della connessione, per un’esperienza di navigazione ottimale. Da segnalare, inoltre, che la VPN è utilizzabile su 8 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app ufficiali messe a disposizione degli utenti, senza limiti di banda.

Per iniziare subito a usare il servizio è possibile attivare l’offerta in corso, disponibile tramite il box qui di sotto. La promozione consente di usare la VPN per 28 mesi, con un costo ridotto del 61% e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Di seguito tutti i dettagli.