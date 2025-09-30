 VPN premium a 1,11 € con 3 mesi gratis e rimborso entro 30 giorni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN premium a 1,11 € con 3 mesi gratis e rimborso entro 30 giorni

Questa promozione di PrivadoVPN taglia il prezzo con uno sconto del 90% e offrendo 3 mesi gratis: collegati subito alla VPN premium.
VPN premium a 1,11 € con 3 mesi gratis e rimborso entro 30 giorni
Sicurezza VPN
Questa promozione di PrivadoVPN taglia il prezzo con uno sconto del 90% e offrendo 3 mesi gratis: collegati subito alla VPN premium.

Costa meno di un caffè al mese: al prezzo mensile di soli 1,11 euro puoi accedere a tutti i vantaggi di PrivadoVPN per navigare e svolgere qualsiasi altra attività online in modo sicuro e protetto. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 90% proposto oggi con la formula di abbonamento biennale, otterrai anche 3 mesi gratis per un utilizzo senza limitazioni fino a inizio 2028.

Attiva PrivadoVPN a -90%

L’offerta di PrivadoVPN: sconto 90% e 3 mesi gratis

È una VPN formata da server in 50 paesi di tutto il mondo, ai quali connettersi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere quello reale. Sono inclusi il traffico dati illimitato con crittografia AES a 256 bit, la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi in contemporanea, i protocolli OpenVPN, IKEv2, WireGuard e SOCKS5, il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce informatiche, senza dimenticare gli strumenti per il controllo dei genitori. La compatibilità è universale, grazie alle applicazioni per Windows, macOS, Android, iOS, browser e altre piattaforme. Scopri di più nella pagina dedicata.

La promozione di PrivadoVPN

PrivadoVPN rispetta una rigorosa politica Zero Log, garantendo che nessuna informazione sull’utente e sulla sua attività sia mai salvata o condivisa con terzi. C’è anche la possibilità di chiedere un rimborso della spesa sostenuta entro i primi 30 giorni, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le aspettative. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile lo sconto del 90% sul listino, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Attiva PrivadoVPN a -90%

Il team che gestisce la VPN ha oltre 20 anni di esperienza nel settore. Il lancio risale al 2019 e la sede è in Svizzera: un dettaglio non di poco conto, che assicura la piena conformità alle leggi più severe sul trattamento dei dati. È anche la soluzione giusta per aggirare i blocchi geografici nell’accesso ai contenuti e per evitare ogni forma di censura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN con 1 euro al mese? Ora è possibile con quest'offerta

VPN con 1 euro al mese? Ora è possibile con quest'offerta
VPN quasi regalata: NordVPN scontato del 73% con bonus 3 mesi gratis

VPN quasi regalata: NordVPN scontato del 73% con bonus 3 mesi gratis
NordVPN ascolta i suoi clienti: le funzionalità Meshnet rimarranno attive

NordVPN ascolta i suoi clienti: le funzionalità Meshnet rimarranno attive
Sei all'estero e vuoi vedere DAZN senza blocchi? Prova ExpressVPN: è in sconto

Sei all'estero e vuoi vedere DAZN senza blocchi? Prova ExpressVPN: è in sconto
VPN con 1 euro al mese? Ora è possibile con quest'offerta

VPN con 1 euro al mese? Ora è possibile con quest'offerta
VPN quasi regalata: NordVPN scontato del 73% con bonus 3 mesi gratis

VPN quasi regalata: NordVPN scontato del 73% con bonus 3 mesi gratis
NordVPN ascolta i suoi clienti: le funzionalità Meshnet rimarranno attive

NordVPN ascolta i suoi clienti: le funzionalità Meshnet rimarranno attive
Sei all'estero e vuoi vedere DAZN senza blocchi? Prova ExpressVPN: è in sconto

Sei all'estero e vuoi vedere DAZN senza blocchi? Prova ExpressVPN: è in sconto
Davide Tommasi
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti