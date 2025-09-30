VPN premium a 1,11 € con 3 mesi gratis e rimborso entro 30 giorni

Costa meno di un caffè al mese: al prezzo mensile di soli 1,11 euro puoi accedere a tutti i vantaggi di PrivadoVPN per navigare e svolgere qualsiasi altra attività online in modo sicuro e protetto. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 90% proposto oggi con la formula di abbonamento biennale, otterrai anche 3 mesi gratis per un utilizzo senza limitazioni fino a inizio 2028.

L’offerta di PrivadoVPN: sconto 90% e 3 mesi gratis

È una VPN formata da server in 50 paesi di tutto il mondo, ai quali connettersi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere quello reale. Sono inclusi il traffico dati illimitato con crittografia AES a 256 bit, la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi in contemporanea, i protocolli OpenVPN, IKEv2, WireGuard e SOCKS5, il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce informatiche, senza dimenticare gli strumenti per il controllo dei genitori. La compatibilità è universale, grazie alle applicazioni per Windows, macOS, Android, iOS, browser e altre piattaforme. Scopri di più nella pagina dedicata.

PrivadoVPN rispetta una rigorosa politica Zero Log, garantendo che nessuna informazione sull’utente e sulla sua attività sia mai salvata o condivisa con terzi. C’è anche la possibilità di chiedere un rimborso della spesa sostenuta entro i primi 30 giorni, nel caso in cui il servizio non dovesse soddisfare le aspettative. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile lo sconto del 90% sul listino, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Il team che gestisce la VPN ha oltre 20 anni di esperienza nel settore. Il lancio risale al 2019 e la sede è in Svizzera: un dettaglio non di poco conto, che assicura la piena conformità alle leggi più severe sul trattamento dei dati. È anche la soluzione giusta per aggirare i blocchi geografici nell’accesso ai contenuti e per evitare ogni forma di censura.