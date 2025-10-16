 La VPN premium che costa meno di una colazione al bar
Non lasciarti sfuggire l'occasione e abbonati alla VPN premium di Surfshark, a un prezzo davvero stracciato: solo 1,99 euro al mese.
Quanto vale la tua privacy? Tanto, anzi tantissimo. Oggigiorno, la tutela dei dati e degli account dev’essere una priorità, per tutti. Eppure, sono ancora molti coloro che la sottovalutano. Fortunatamente, non è necessario spendere una fortuna per mettere al sicuro le informazioni personali e per evitare di essere tracciati: la VPN di Surfshark è in offerta a soli 1,99 euro al mese. E se decidi di attivare l’abbonamento biennale ti aspettano 3 mesi extra gratis.

Surfshark è la VPN che ti serve, al prezzo che vuoi

Supporta velocità di connessione fino a 640 Mbps con la possibilità di configurare il servizio su un numero illimitato di dispositivi, include il blocco di annunci e tracker, una soluzione antivirus completa e il monitoraggio per le violazioni che avvisa in caso di furto. A comporre la Virtual Private Network ci sono oltre 3.200 server distribuiti in più di 100 paesi del mondo. Ti basta sceglierne uno e collegarti per navigare con un indirizzo IP localizzato in quel territorio, così da aggirare il geoblocking e ogni forma di censura, nascondendo al tempo stesso la propria provenienza reale. Scopri di più nella pagina dedicata.

Puoi scegliere fra tre piani: Starter, One e One+, come già scritto a partire dal prezzo mensile di soli 1,99 euro, meno di una colazione al bar. Il merito è del forte sconto applicato in questo momento, a cui si aggiungono 3 mesi gratis in caso di abbonamento biennale.

Il servizio è tra i più noti e apprezzati nell’ambito delle VPN premium per la tutela della privacy. Attivo fin dal 2018, dal 2022 è controllato da una realtà che coinvolge anche Nord Security, altro nome importante del settore. La sede centrale è ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Davide Tommasi
16 ott 2025
