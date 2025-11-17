 VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis
Migliaia di server in tutto il mondo per la rete di VeePN: approfitta del forte sconto e dei mesi gratis, attiva l'offerta della VPN.
Sicurezza VPN
Navigare anonimo, protetto dalla crittografia con algoritmo AES-256 e accedendo a tutti i contenuti online indipendentemente dal paese in cui ci si trova: è quanto puoi fare con VeePN. Oggi il servizio VPN premium può essere tuo a un prezzo davvero stracciato, grazie a un’offerta dedicata. I punti di forza principali? Oltre 2.600 server distribuiti in 85 paesi ai quali collegarsi in un istante e il rispetto di una rigorosa politica No Log per non salvare alcuna informazione personale.

Attiva l’offerta di VeePN

87% di sconto e 4 mesi gratis con VeePN

L’accesso a Internet attraverso la sua rete globale non prevede limitazioni in termini di velocità o di traffico dati. A questo si aggiungono il blocco degli annunci per eliminare le pubblicità fastidiose, la possibilità di utilizzarla su un massimo di 20 dispositivi in contemporanea, il generatore di identità alternative e di caselle email anonime, la rimozione dei virus e dei malware, gli avvisi automatici in caso di violazione degli account e la chat con un’intelligenza artificiale rispettosa della privacy. Dai uno sguardo al sito ufficiale per saperne di più.

L'offerta di VeePN

Grazie allo sconto fino all’87% puoi attivare l’abbonamento di due anni a VeePN con prezzi da soli 1,99 euro al mese, ottenendo inoltre 4 mesi extra di utilizzo gratis. Vale a dire che potrai risparmiare e navigare protetto fino al marzo 2028, con una spesa davvero contenuta. C’è anche la garanzia di rimborso per riottenere l’intera cifra entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Attiva l’offerta di VeePN

Puoi scegliere tra i piani Basic, Pro e Max, studiati per soddisfare le esigenze di tutti. Ti ricordiamo infine che il servizio è accessibile da qualsiasi dispositivo, grazie alle tante applicazioni fornite: Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Smart TV, console PlayStation e Xbox, browser Chrome, Edge e Firefox, persino per i router.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
17 nov 2025
