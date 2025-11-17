VPN premium a prezzo stracciato: VeePN a -87% con 4 mesi gratis

Navigare anonimo, protetto dalla crittografia con algoritmo AES-256 e accedendo a tutti i contenuti online indipendentemente dal paese in cui ci si trova: è quanto puoi fare con VeePN. Oggi il servizio VPN premium può essere tuo a un prezzo davvero stracciato, grazie a un’offerta dedicata. I punti di forza principali? Oltre 2.600 server distribuiti in 85 paesi ai quali collegarsi in un istante e il rispetto di una rigorosa politica No Log per non salvare alcuna informazione personale.

87% di sconto e 4 mesi gratis con VeePN

L’accesso a Internet attraverso la sua rete globale non prevede limitazioni in termini di velocità o di traffico dati. A questo si aggiungono il blocco degli annunci per eliminare le pubblicità fastidiose, la possibilità di utilizzarla su un massimo di 20 dispositivi in contemporanea, il generatore di identità alternative e di caselle email anonime, la rimozione dei virus e dei malware, gli avvisi automatici in caso di violazione degli account e la chat con un’intelligenza artificiale rispettosa della privacy. Dai uno sguardo al sito ufficiale per saperne di più.

Grazie allo sconto fino all’87% puoi attivare l’abbonamento di due anni a VeePN con prezzi da soli 1,99 euro al mese, ottenendo inoltre 4 mesi extra di utilizzo gratis. Vale a dire che potrai risparmiare e navigare protetto fino al marzo 2028, con una spesa davvero contenuta. C’è anche la garanzia di rimborso per riottenere l’intera cifra entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Puoi scegliere tra i piani Basic, Pro e Max, studiati per soddisfare le esigenze di tutti. Ti ricordiamo infine che il servizio è accessibile da qualsiasi dispositivo, grazie alle tante applicazioni fornite: Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, Fire TV, Smart TV, console PlayStation e Xbox, browser Chrome, Edge e Firefox, persino per i router.