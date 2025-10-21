 VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis
Prezzo davvero stracciato per l'abbonamento biennale a PrivadoVPN: sconto del 90% per la VPN e 3 mesi di accesso gratis al servizio.
Sta per scadere l’offerta a 1,11 €/mese di PrivadoVPN. Il merito è dello sconto del 90% applicato in automatico, non servono nemmeno codici o coupon. L’occasione è ghiotta, per allungare le mani su un abbonamento biennale al servizio, ottenendo inoltre 3 mesi di accesso gratis. Vale a dire che potrai navigare protetto e in modo anonimo fino all’inizio del 2028. È una vera e propria soluzione all-in-one per la tutela della privacy.

Attiva PrivadoVPN a -90%

Sconto 90% e 3 mesi gratis per PrivadoVPN

Nessun limite per quanto riguarda traffico dati o velocità, così da poter supportare al meglio anche streaming e gaming. Sono da segnalare poi l’impiego della crittografia AES a 256 bit, applicazioni disponibili per ogni sistema operativo, centinaia di server nel mondo ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato in 67 città diverse, blocco di malware e pubblicità, strumenti di parental control per i genitori. Sono solo alcune delle caratteristiche in forza alla VPN. Inoltre, l’azienda adotta una rigorosa politica no-log per assicurare che nessuna informazione sia mai raccolta o condivisa. Fai un salto sulle pagine del sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle funzionalità incluse.

La promozione di PrivadoVPN

Inoltre, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati, potrai eventualmente ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative. Sappiamo però già che non accadrà: le recensioni degli utenti sono ottime.

Attiva PrivadoVPN a -90%

L’82% dei clienti sceglie l’abbonamento biennale, per la sua convenienza. In questo momento, grazie allo sconto del 90%, lo puoi attivare al prezzo mensile di soli 1,11 euro, meno di un caffè preso al bar. Come scritto in apertura, PrivadoVPN ti omaggia con 3 mesi gratis. La sede è in Svizzera, così da assicurare il rispetto degli standard più elevati per quanto riguarda privacy e trattamento dei dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
21 ott 2025
