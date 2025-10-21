VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis

Sta per scadere l’offerta a 1,11 €/mese di PrivadoVPN. Il merito è dello sconto del 90% applicato in automatico, non servono nemmeno codici o coupon. L’occasione è ghiotta, per allungare le mani su un abbonamento biennale al servizio, ottenendo inoltre 3 mesi di accesso gratis. Vale a dire che potrai navigare protetto e in modo anonimo fino all’inizio del 2028. È una vera e propria soluzione all-in-one per la tutela della privacy.

Sconto 90% e 3 mesi gratis per PrivadoVPN

Nessun limite per quanto riguarda traffico dati o velocità, così da poter supportare al meglio anche streaming e gaming. Sono da segnalare poi l’impiego della crittografia AES a 256 bit, applicazioni disponibili per ogni sistema operativo, centinaia di server nel mondo ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato in 67 città diverse, blocco di malware e pubblicità, strumenti di parental control per i genitori. Sono solo alcune delle caratteristiche in forza alla VPN. Inoltre, l’azienda adotta una rigorosa politica no-log per assicurare che nessuna informazione sia mai raccolta o condivisa. Fai un salto sulle pagine del sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle funzionalità incluse.

Inoltre, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati, potrai eventualmente ottenere un rimborso completo della spesa entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative. Sappiamo però già che non accadrà: le recensioni degli utenti sono ottime.

L’82% dei clienti sceglie l’abbonamento biennale, per la sua convenienza. In questo momento, grazie allo sconto del 90%, lo puoi attivare al prezzo mensile di soli 1,11 euro, meno di un caffè preso al bar. Come scritto in apertura, PrivadoVPN ti omaggia con 3 mesi gratis. La sede è in Svizzera, così da assicurare il rispetto degli standard più elevati per quanto riguarda privacy e trattamento dei dati.