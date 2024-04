VPN premium senza limiti a meno di 2 caffè al mese con CyberGhost

Se sei alla ricerca di una VPN dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo, ti segnaliamo l’ultima offerta di CyberGhost: il piano di due anni è in sconto dell’83%, con il prezzo che crolla così a 2,03 euro al mese.

CyberGhost è un servizio VPN premium, che fa della velocità e sicurezza i suoi due principali punti di forza. Grazie all’ultimissima promozione in corso, disponibile ancora per poco, puoi beneficiare anche di 4 mesi extra di servizio gratis.

CyberGhost VPN in offerta a 2,03 euro al mese per 2 anni (+4 mesi extra gratuiti)

Uno dei fiori all’occhiello di CyberGhost è la privacy assoluta su qualsiasi tipo di dispositivo. A questo proposito occorre sottolineare non solo la politica no log, confermata da un controllo indipendente, ma anche la protezione fino a 7 dispositivi con un unico abbonamento.

Sempre per quanto riguarda il tema della privacy, CyberGhost include nei suoi piani VPN la funzione di monitoraggio ID Guard gratuita. Si tratta di un’implementazione extra, che permette di ricevere avvisi puntuali per eventuali violazioni di dati relativi a e-mail o password.

E se hai un problema o un dubbio sul funzionamento della VPN, puoi sempre rivolgerti all’assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Riceverai una risposta istantanea, in modo da risolvere definitivamente ogni tua domanda.

Un ulteriore caratteristica distintiva di CyberGhost è la compatibilità estesa con tutte le principali piattaforme oggi disponibili: da iOS ad Android, da Mac a PC Windows e Linux, da Fire TV ad Android TV, da Google Chrome a Mozilla Firefox.

Puoi attivare il piano di due anni di CyberGhost in offerta a 2,03 euro al mese per due anni tramite questa pagina, approfittando della promo in corso sul sito ufficiale.