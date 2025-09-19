VPN premium a soli 1,99 €/mese: Surfshark senza limiti

La promozione lanciata da Surfshark offre fino all’87% di sconto sull’abbonamento alla VPN. È un servizio premium che non si limita a nascondere l’indirizzo IP reale, ma include funzionalità avanzate che costituiscono, di fatto, una vera e propria suite per la cybersecurity e la tutela della privacy. Con una spesa di soli 1,99 euro al mese hai accesso a un servizio completo, affidabile ed estremamente versatile.

L’offerta di Surfshark per la VPN

Quali sono le sue caratteristiche? Tra le più importanti ci sono l’accesso a migliaia di server in oltre 100 paesi del mondo, la possibilità di configurazione e utilizzo su dispositivi illimitati, il blocco di annunci e pop-up, un generatore di email mascherate e di dettagli personali da utilizzare sui siti sospetti, la scansione antivirus, la protezione della webcam e gli avvisi sulle violazioni delle informazioni personali. Non è finita qui: fanno parte del pacchetto anche i risultati di ricerca senza pubblicità e una procedura automatizzata per la rimozione dei dati dai database delle aziende (con Incogni). Per tutti gli altri dettagli puoi vistare il sito ufficiale.

Scegli la formula che preferisci tra quelle proposte da Surfshark: Starter, One o One+, con prezzi da soli 1,99 euro al mese, grazie allo sconto fino all’87% rispetto al listino. In ogni caso, scegliendo l’abbonamento biennale hai diritto a 3 mesi extra gratis. C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati che, eventualmente, ti permetterà di recuperare per intero la cifra spesa entro 30 giorni, se non sarai soddisfatto del servizio.

La Virtual Private Network è attiva fin dal 2018 e conta oltre 35 milioni di download dell’app. Tra le altre cose, il suo team ha anche lanciato il programma Emergency VPN che offre l’accesso alla tecnologia a giornalisti, rappresentanti di ONG e attivisti che affrontano forme estreme di censura online.