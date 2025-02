VPN al prezzo di un caffè: 1,11 €/mese e 3 mesi gratis

Quanto vale la sicurezza dei tuoi dati? Sicuramente, più di un caffè preso al bar. Eppure, con questa offerta speciale di PrivadoVPN, è ciò che costa proteggere le tue informazioni e i tuoi account: solo 1,11 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale. È infatti in corso la promozione con lo sconto del 90% rispetto al listino e, in più, ti vengono assegnati 3 mesi gratis per l’eccesso completo al servizio.

L’offerta di PrivadoVPN che ti accompagnerà fino al maggio 2027

A comporre la Virtual Private Network sono server collocati in 49 paesi di tutto il mondo, ai quali connettersi per ottenere un indirizzo IP diverso da quello reale, navigando così in modo anonimo e senza lasciare tracce. Nessuna informazione è mai salvata, grazie alla politica Zero log adottata e non sono previste limitazioni in termini di traffico. Puoi configurarla su un massimo di 10 dispositivi attivi in contemporanea per qualsiasi attività online, inclusi lo streaming e il gaming. Fai un salto sulla pagina dedicata per saperne di più.

Trovi le applicazioni ed estensioni di PrivadoVPN per Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS, Fire TV, Android TV, Chrome e altre piattaforme. Ci sono anche il blocco delle pubblicità e la protezione antimalware che tiene lontani i siti Web e i programmi che rappresentano una minaccia.

Si tratta di un’offerta a tempo: assicurati una navigazione sicura e anonima da qui al maggio 2027, al prezzo mensile di soli 1,11 euro e con 3 mesi gratis di abbonamento. Se non sarai soddisfatto, per i primi 30 giorni potrai chiedere un rimborso completo della spesa. Inoltre, la versione Free ti permette di provare il servizio fino a un tetto massimo del traffico pari a 10 GB ogni 30 giorni, senza alcun obbligo di sottoscrizione.