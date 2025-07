VPN a 1,99 €: Private Internet Access per 2 anni+2 mesi

È in corso la nuova promozione con l’81% di sconto sulla VPN di Private Internet Access. L’offerta è relativa all’abbonamento biennale e include 2 mesi gratis di accesso al servizio senza limitazioni. I punti di forza? Sono davvero tanti, a partire dall’IP dedicato per arrivare alla crittografia avanzata e alle connessioni illimitate per ogni dispositivo.

L’offerta per la VPN di Private Internet Access

Si tratta di una Virtual Private Network globale, operativa da ormai 10 anni e composta da server in 91 paesi del mondo distribuiti in modo capillare. Ti permette di evitare qualsiasi forma di tracciamento nascondendo la tua reale provenienza, evitando al tempo stesso i blocchi e le censure applicate a livello territoriale. Non ci sono compromessi in termini di velocità (fino a 10 Gbps), così da poterla utilizzare anche per lo streaming e per il gaming, mentre il supporto multi protocollo permette di scegliere tra OpenVPN e WireGuard. È perfetta per garantire la sicurezza e l’anonimato online, anche quando ti trovi in vacanza, collegato ai Wi-Fi pubblici con i quali ci si espone inevitabilmente ai rischi che spesso si annidano nelle reti di alberghi, ristoranti e aeroporti.

Il servizio è 100% open source e rispetta una rigorosa policy no log, vale a dire che nessuna informazione sugli utenti verrà mai salvata né condivisa con realtà esterne. Inoltre, il supporto tecnico è raggiungibile 24/7 per rivolgere qualsiasi domanda in caso di necessità. È possibile chiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Private Internet Access si distingue dalla concorrenza anche grazie alla compatibilità con tutti i sistemi operativi e dispositivi oltre che per la dotazione di funzionalità esclusive come lo Split-tunneling avanzato e le impostazioni di crittografia flessibili. Attiva l’offerta a soli 1,99 euro/mese per navigare protetto fino all’autunno 2027.