Questa VPN ti aiuta a proteggere la tua privacy da occhi indiscreti

Ogni singola azione che compiamo online, anche il semplice collegamento a una pagina Web, lascia dietro di sé una traccia che qualcuno potrebbe voler catturare e sfruttare a proprio vantaggio. Chi? Gli operatori del marketing intenzionati a profilarci, ad esempio. O, nel peggiore dei casi, i cybercriminali specializzati nel furto di informazioni e identità. Una VPN affidabile è ciò che ti serve per mantenere la tua privacy e i tuoi dati lontani da occhi indiscreti. Quella di Surfshark è in forte sconto: non lasciarti sfuggire l’occasione per navigare in modo anonimo e sicuro.

Surfshark: sconto 85% e 3 mesi extra per la VPN

L’offerta a -86% è la soluzione ideale. Con un solo abbonamento puoi configurare la Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi: smartphone, tablet, computer desktop e laptop, persino televisori e lettori multimediali. C’è anche la garanzia della politica di no-log per assicurare che nessuna informazione sull’utente sarà mai monitorata, tracciata, memorizzata o condivisa con terzi. Inoltre, non ci sono compromessi in termini di velocità, così da risultare adatta anche per lo streaming e per il gaming. Fai un salto sulla pagina dedicata per altri dettagli.

Scegli la formula che preferisci tra Starter, One e One+. Tutte includono la VPN con oltre 3.200 server in ogni angolo del mondo e la tecnologia Alternative ID per generare email mascherate e dettagli personali fittizi, ma in quelle più avanzate ci sono anche antivirus, avvisi per le fughe dei dati, risultati della ricerca senza annunci e Incogni per rimuovere le proprie informazioni dai database online.

Ricapitolando, al prezzo mensile di soli 2,19 euro puoi attivare l’abbonamento biennale a Surfshark, ottenendo inoltre 3 mesi extra gratis per l’accesso completo al servizio. Non è tutto, perché grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati (scopri di più sul sito ufficiale), entro 30 giorni avrai diritto alla restituzione dell’intera cifra spesa se il servizio non ti convincerà.