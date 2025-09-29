VPN quasi regalata: NordVPN scontato del 73% con bonus 3 mesi gratis

Il tuo back to work può corrispondere a maggior sicurezza per la tua privacy anche se lavori da remoto. NordVPN ha lanciato una nuova offerta autunnale con cui potrai ricevere fino al 73% di sconto e 3 mesi extra gratuiti sul tuo piano di abbonamento di 2 anni. Il tutto con la solita garanzia del rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto. Insomma, lo provi e poi decidi.

Con NordVPN anche il lavoro da remoto diventa più sicuro che mai: ogni volta che ti connetti a una rete che non controlli direttamente, come il WiFi di uno spazio pubblico, la VPN crea un tunnel crittografato che protegge i tuoi dati aziendali e personali da occhi indiscreti. Questo ti darà modo di accedere a file, applicazioni e risorse aziendali con la massima sicurezza possibile.

A questo si aggiungono strumenti che rendono la navigazione più pulita e privata: il blocco di tracker e pubblicità invasive elimina infatti elementi fastidiosi e riduce il rischio di adware e malware. La connessione resta sempre veloce e stabile in ogni situazione grazie ad una ampia infrastruttura globale.

Con un solo abbonamento potrai proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente: inoltre, potrai installare la VPN nel router così da proteggere l’intera rete domestica o aziendale e i dispositivi a essa connessi. Questa è l’occasione migliore per provare NordVPN: non fartela scappare.