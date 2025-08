VPN senza limiti a 2 euro al mese: ecco l'offerta da scegliere ad agosto 2025

La VPN da attivare ad agosto 2025 non può che essere Private Internet Access, servizio completo e ricco di vantaggi che ora è protagonista di una promozione da cogliere al volo. Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ottenere uno sconto sul costo della VPN che sarà utilizzabile a 1,99 euro al mese. Da segnalare che l’offerta include anche 2 mesi aggiuntivi per un totale di 26 mesi di utilizzo. La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Private Internet Access e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Sfruttando l’offerta in corso è possibile accedere a diversi vantaggi, con una connessione criptata per un accesso a Internet sicuro anche quando si utilizza una rete pubblica e con un network di migliaia di server per evitare blocchi geografici online. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Perché scegliere Private Internet Access

Con Private Internet Access è possibile accedere a una VPN illimitata, con la protezione della crittografia e una politica “zero log” che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’utilizzo. Il servizio include anche la possibilità su più dispositivi in contemporanea e mette a disposizione un network di migliaia di server per evitare blocchi geografici online durante la navigazione.

Nonostante un servizio completo e ricco di vantaggi, il prezzo della VPN è davvero ottimo. Scegliendo il piano biennale, infatti, si ottengono 2 mesi aggiuntivi e il costo del servizio si riduce fino a 1,99 euro al mese, permettendo così a tutti gli utenti di poter utilizzare una VPN senza limiti con una spesa di circa 2 euro al mese. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. C’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, disponibile per tutti i nuovi utenti di Private Internet Access.