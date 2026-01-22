VPN senza limiti a meno di 2 euro al mese: ecco la promo di Surfshark

Per attivare una nuova VPN illimitata è possibile oggi puntare su Surfshark, servizio di riferimento del settore e in grado di offrire un rapporto qualità/prezzo al top. Con la promozione in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile tramite il box qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, in grado di garantire una connessione sicura, senza limiti e con la possibilità di aggirare facilmente blocchi geografici e censure online.

Il servizio consente di criptare il traffico dati e, quindi, permette di navigare in sicurezza anche quando si utilizza una connessione non privata. C’è poi la possibilità di navigare con una politica zero log e, quindi, senza il tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN.

Surfshark mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server, in modo da consentire l’aggiramento di blocchi geografici e censure online, semplicemente scegliendo un server situato in un altro Paese rispetto a quello da cui avviene la connessione. La VPN permette l’utilizzo su più dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e completare poi l’attivazione online del servizio. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN illimitata e sicura.