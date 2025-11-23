 VPN senza limiti al miglior prezzo: questa è la scelta giusta per il Black Friday
VPN senza limiti al miglior prezzo: questa è la scelta giusta per il Black Friday

Con la promo del Black Friday è possibile attivare VeePN al migllior prezzo: si tratta dell'offerta giusta per una nuova VPN illimitata.
VeePN è un servizio di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata, in grado di garantire un accesso a Internet protetto dalla crittografia e privo di blocchi geografici, grazie alla possibilità di “spostare” l’indirizzo IP in un altro Paese.

Con la promozione in corso per il Black Friday, VeePN è disponibile con l‘81% di sconto e con un prezzo che si riduce fino a 2,99 euro al mese. L’offerta è legata al piano biennale che include anche 3 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

La promo è disponibile tramite il box qui di sotto., raggiungendo il sito ufficiale di VeePN.

Perché scegliere VeePN

Con VeePN è possibile accedere a una promozione molto vantaggiosa per sfruttare una VPN completa e senza punti deboli. Il servizio garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da accedere a Internet in sicurezza anche quando si utilizza una connessione non privata. L’uso della VPN, inoltre, avviene con una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento durante l’accesso alla rete.

VeePN mette a disposizione anche server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP in un altro Paese e navigare in modo illimitato e senza dover fare i conti con i fastidiosi blocchi geografici. L’uso della rete può avvenire tramite 5 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di VeePN.

Per accedere al servizio basta attivare la promo in corso che riduce il costo a 2,99 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi che include 3 mesi aggiuntivi (per un totale di 27 mesi) e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è valida tramite il banner qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 nov 2025

23 nov 2025
