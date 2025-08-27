VPN senza limiti con 1 euro al mese: è un'offerta imperdibile

Attivare una nuova VPN illimitata non è mai stato così conveniente: con la nuova promo di PrivadoVPN, infatti, è ora possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, grazie a uno sconto del 90% rispetto al prezzo standard.

L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano di 24 mesi che include 3 mesi extra oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN.

PrivadoVPN: la VPN da poco più di 1 euro al mese

La promozione di PrivadoVPN è da cogliere al volo. Il servizio, infatti, consente ai suoi utenti di utilizzare una rete VPN sicura e protetta dalla crittografia con la possibilità di accesso alla rete senza limiti di traffico e di banda e con una politica “zero log” che assicura l’assenza di un tracciamento dei dati.

A disposizione dei suoi utenti, inoltre, PrivadoVPN mette anche un network di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP ed evitare blocchi geografici e censure online durante la navigazione.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea e include vari servizi aggiuntivi, a partire dal blocco degli annunci pubblicitari e fino ad arrivare al sistema di controllo e prevenzione delle minacce informatiche.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un utilizzo di 27 mesi della rete. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta include sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i nuovi clienti che scelgono per la prima volta PrivadoVPN. Si tratta di una promozione disponibile solo per un periodo di tempo limitato.