 VPN senza limiti con 1 euro al mese: è un'offerta imperdibile
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN senza limiti con 1 euro al mese: è un'offerta imperdibile

Con PrivadoVPN è possibile attivare una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese: si tratta di un'occasione da cogliere al volo.
VPN senza limiti con 1 euro al mese: è un'offerta imperdibile
Sicurezza VPN
Con PrivadoVPN è possibile attivare una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese: si tratta di un'occasione da cogliere al volo.

Attivare una nuova VPN illimitata non è mai stato così conveniente: con la nuova promo di PrivadoVPN, infatti, è ora possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese, grazie a uno sconto del 90% rispetto al prezzo standard.

L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano di 24 mesi che include 3 mesi extra oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Attiva qui PrivadoVPN

PrivadoVPN 90% sconto

PrivadoVPN: la VPN da poco più di 1 euro al mese

La promozione di PrivadoVPN è da cogliere al volo. Il servizio, infatti, consente ai suoi utenti di utilizzare una rete VPN sicura e protetta dalla crittografia con la possibilità di accesso alla rete senza limiti di traffico e di banda e con una politica “zero log” che assicura l’assenza di un tracciamento dei dati.

A disposizione dei suoi utenti, inoltre, PrivadoVPN mette anche un network di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile “spostare” il proprio IP ed evitare blocchi geografici e censure online durante la navigazione.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea e include vari servizi aggiuntivi, a partire dal blocco degli annunci pubblicitari e fino ad arrivare al sistema di controllo e prevenzione delle minacce informatiche.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra, per un utilizzo di 27 mesi della rete. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

L’offerta include sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni per tutti i nuovi clienti che scelgono per la prima volta PrivadoVPN. Si tratta di una promozione disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Attiva qui PrivadoVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre
VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore

VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre

Netflix, il tuo account verrà rimosso: occhio alla peggiore truffa di sempre
VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore

VPN da usare all'estero: 4 mesi gratis per chi sceglie la migliore
Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp

Cosa devi fare se ti scrive un contatto sconosciuto con SMS o WhatsApp
Vittime di ransomware colpite più volte in un anno

Vittime di ransomware colpite più volte in un anno
Davide Raia
Pubblicato il
27 ago 2025
Link copiato negli appunti