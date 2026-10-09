 VPN senza limiti per 28 mesi, ecco perché è il momento di scegliere NordVPN
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VPN senza limiti per 28 mesi, ecco perché è il momento di scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile sfruttare la migliore VPN sul mercato: ecco la promo da scegliere oggi con 28 mesi di utilizzo illimitato.
VPN senza limiti per 28 mesi, ecco perché è il momento di scegliere NordVPN
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Con NordVPN è possibile sfruttare la migliore VPN sul mercato: ecco la promo da scegliere oggi con 28 mesi di utilizzo illimitato.
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La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti, in questo momento, è NordVPN. Il servizio è disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO.

Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano Completo, con un prezzo ridotto a 4,33 euro al mese, sempre per 28 mesi. Questo piano include il sistema antivirus, il password manager e 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Accedi qui all’offerta di NordVPN

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
  • politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online
  • network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica
  • uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account
  • accesso al piano Completo che aggiunge funzionalità avanzate come l’antivirus, il password manager e 1 TB in cloud

La promozione in corso, disponibile con il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO, permette di ottenere 28 mesi di utilizzo con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese oppure a 4,33 euro al mese scegliendo il piano Completo.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di attivazione online. L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo, seguendo la procedura di attivazione descritta di seguito.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
9 ott 2026
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