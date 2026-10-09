VPN senza limiti per 28 mesi, ecco perché è il momento di scegliere NordVPN

La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti, in questo momento, è NordVPN. Il servizio è disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO.
Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano Completo, con un prezzo ridotto a 4,33 euro al mese, sempre per 28 mesi. Questo piano include il sistema antivirus, il password manager e 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia.
Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.
Perché scegliere NordVPN
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:
- crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata
- politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online
- network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica
- uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account
- accesso al piano Completo che aggiunge funzionalità avanzate come l’antivirus, il password manager e 1 TB in cloud
La promozione in corso, disponibile con il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO, permette di ottenere 28 mesi di utilizzo con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese oppure a 4,33 euro al mese scegliendo il piano Completo.
Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di attivazione online. L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo, seguendo la procedura di attivazione descritta di seguito.