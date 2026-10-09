VPN senza limiti per 28 mesi, ecco perché è il momento di scegliere NordVPN

La scelta giusta per una nuova VPN senza limiti, in questo momento, è NordVPN. Il servizio è disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO.

Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano Completo, con un prezzo ridotto a 4,33 euro al mese, sempre per 28 mesi. Questo piano include il sistema antivirus, il password manager e 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti con le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata

del traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online

che elimina il tracciamento dell’attività online network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi su base geografica

uso della VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account

accesso al piano Completo che aggiunge funzionalità avanzate come l’antivirus, il password manager e 1 TB in cloud

La promozione in corso, disponibile con il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO, permette di ottenere 28 mesi di utilizzo con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese oppure a 4,33 euro al mese scegliendo il piano Completo.

Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di attivazione online. L’offerta descritta è valida solo per un breve periodo di tempo, seguendo la procedura di attivazione descritta di seguito.