VPN con server in 105 paesi: 4 mesi gratis con ExpressVPN

Fra i tanti buoni motivi per attivare l’abbonamento a ExpressVPN ci sono anche lo sconto fino al 73% proposto oggi sull’abbonamento biennale e i 4 mesi extra gratis, per navigare online in modo sicuro e anonimo fino a inizio 2028. Il servizio non prevede alcuna limitazione in termini di velocità ed è possibile utilizzarlo su un massimo di 14 dispositivi in contemporanea.

ExpressVPN: sconto fino al 73% e 4 mesi gratis

Se stai cercando una VPN globale, è ciò che fa per te. La sua rete è infatti composta da server distribuiti in 105 paesi del mondo, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato. In questo modo, si nasconde la propria posizione reale, si aggirano blocchi e censure, oltre a evitare qualsiasi forma di tracciamento. A differenza di tante alternative in circolazione, non c’è però solo la Virtual Private Network, ma una vera e propria suite all-in-one per la tutela della privacy che comprende gestore delle password, protezione post-quantum con tecnologia quantistica, protocollo Lightway ed eliminazione delle pubblicità. Visita il sito ufficiale per saperne di più.

C’è anche la garanzia soddisfatti o rimborsati che ti permette di recuperare per intero la cifra spesa, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se la qualità del servizio non soddisfa le tue aspettative, senza dimenticare l’assistenza a cui rivolgersi in caso di necessità.

Scegli la formula che preferisci tra quelle proposte da ExpressVPN: la più economica Base, quella intermedia Avanzato oppure la top di gamma Pro. Si parte da soli 4,49 dollari al mese, grazie allo sconto fino al 73% che abbiamo già citato in apertura (oltre a 4 mesi extra gratis). La VPN è universalmente compatibile, grazie ad applicazioni per Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, browser Chrome, Firefox ed Edge, Android TV, tvOS e atre piattaforme ancora.