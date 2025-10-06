VPN sicura e conveniente: è il momento giusto di scegliere Surfshark

Per chi negli ultimi giorni ha intensificato le ricerche su una VPN sicura e allo stesso tempo conveniente, segnaliamo l’offerta in corso di Surfshark VPN, disponibile a partire da 1,99 euro al mese per due anni, più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Surfshark è un servizio di rete privata virtuale riconosciuto a livello globale, attraverso cui è possibile creare una connessione a Internet sicura, nascondere i propri dati personali e documenti sensibili, oltre che nascondere l’attività svolta in rete, ad esempio le pagine web visitate, gli eventuali acquisti online, ecc.

Surfshark VPN in offerta da 1,99 euro al mese

I piani di Surfshark VPN sono tre: Starter, One e One+. Il più economico è il piano Starter, ora disponibile a 1,99 euro al mese per effetto di uno sconto pari all’87%: include il servizio VPN più Alternative ID, funzione proprietaria che consente di utilizzare indirizzi di posta elettronica e contatti personali finti per preservare quelli reali.

Lo sconto dell’87% vale anche per il piano One, ora in offerta a 2,29 euro al mese. Oltre alla VPN e alla funzionalità Alternative ID, aggiunge i servizi Antivirus, Alert e Search, proponendosi come un pacchetto avanzato di cybersecurity ideale per chi lavora al computer sia dentro che fuori casa.

Il terzo e ultimo piano in promo è One+, disponibile al prezzo scontato di 4,19 euro al mese. Rispetto al piano One include in più lo strumento Incogni, uno dei mezzi più efficaci degli ultimi tempi per rimuovere i dati personali dal web, contrastando così le chiamate indesiderate e lo spam via e-mail.

Infine, tutti i tre piani di Surfshark beneficiano di tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.