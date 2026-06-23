VPN per siti bloccati a causa delle restrizioni geografiche: offerta Surfshark

Durante una vacanza all’estero capita di frequente di voler accedere a un contenuto in streaming senza successo. Nove volte su dieci la causa è da ricercarsi nel blocco imposto in automatico dai provider di rete nazionali, blocco che riguarda sia le piattaforme gratuite come RaiPlay o Mediaset Infinity, sia i servizi streaming a pagamento, da Netflix a DAZN soltanto per citare due esempi.

Il servizio che consente di aggirare il problema è la VPN, dal momento che permette di simulare una connessione dal proprio Paese di origine. Una delle migliori VPN per siti bloccati a causa delle restrizioni geografiche è Surfshark, per via da una parte della sua affidabilità e dall’altra per la velocità di connessione: in questi giorni è in offerta a partire da 2,49 euro al mese per i primi due anni.

La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo, che vanno ad aggiungersi ai 24 mesi a prezzo scontato, più una garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, così da ottenere indietro l’intero importo speso in fase di acquisto.

Come superare le restrizioni geografiche con una VPN

Dopo aver scelto il fornitore VPN desiderato, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende guardare il contenuto streaming di proprio interesse, quindi effettuare l’accesso tramite le credenziali inserite in fase di registrazione; arrivati a questo punto bisogna entrare nel menu principale dell’app e selezionare un server VPN posizionato in Italia; attendere infine che la connessione sia attiva, per poi collegarsi al servizio streaming e godersi liberamente della visione dell’evento sportivo o film/serie tv.

L’utilizzo della VPN è semplice e immediato, alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia. Una volta che la connessione sarà attiva si avrà libero accesso a qualsiasi contenuto streaming che in precedenza risultava bloccato.