VPN stabile, sicura e veloce? Con Surfshark ottieni il TOP del settore

Di Virtual Private Network sul mercato se ne contano a decine. Quante di queste sono però davvero efficaci?

Per stabilire il reale valore di un provider esistono diversi fattori da considerare.

La stabilità, per esempio, risulta un fattore fondamentale. In caso contrario, l’utente potrebbe ritrovarsi da un momento all’altro totalmente privo di protezione mentre naviga o mentre svolge altre attività online.

La sicurezza poi, risulta senza ombra di dubbio un altro requisito fondamentale. D’altro canto a cosa serve una VPN che non è efficace sotto questo punto di vista?

Infine, la velocità risulta un’altra caratteristica di cui non si può fare a meno. In caso contrario, il rischio è quello di ritrovarsi con una connessione inutilizzabile, anche solo per dare uno sguardo alla posta elettronica o per navigare online tramite browser.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

La VPN ideale per chi chiede stabilità, sicurezza e performance degne di tale nome

Tenendo in considerazione questi fattori, è facile intuire come la cerchia di piattaforme a cui affidarsi si restringe in maniera sostanziale.

Tra i pochi nomi rimasti, uno di certo è Surfshark. Stiamo parlando di un provider che, sotto qualunque punto di vista, riesce a distinguersi in un settore così affollato.

La VPN di cui stiamo parlando non è solo stabile, veloce e sicura, ma offre anche altri vantaggi difficilmente riscontrabili altrove.

Gli strumenti aggiuntivi, come l’Ad blocker e di blocco dei Pop-up rendono ancora più efficace tale strumento. Allo stesso tempo, la possibilità di agire su dispositivi come:

PC Windows

macOS

Linux

Smartphone Android

iPhone

Fire TV

e non solo, dimostra grande duttilità da parte di Surfshark.

E per quanto riguarda i costi? Grazie all’attuale promozione, questo servizio non risulta solo efficace ma anche alquanto conveniente.

Il piano Standard, con sottoscrizione da 24 mesi, è disponibile con uno sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la qualità di Surfshark per appena 2,30 euro al mese.

