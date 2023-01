VPN su Android TV, ecco i motivi per usarla

La scelta di un servizio VPN non deve essere fatta su due piedi, soprattutto per chi guarda film in streaming sulla sua Android TV.

La maggior parte dei provider VPN offrono agli utenti la copertura standard consueta, ossia quella che consente di proteggere la propria privacy e i propri dati quando naviga su Internet da PC o da dispositivo Android o iOS.

Perché la VPN su Android TV?

La VPN su Android TV potrebbe ai più suonare strano, visto che questo ambiente non è soggetto attualmente a malware. Il problema è che privacy e anonimato non sono protetti da strumenti di qualsiasi tipo.

Non è bello che enti governativi, provider di servizi Internet, hacker o occhi indiscreti di ogni genere vadano a guardare ciò che fa l’utente.

In tal senso, un servizio VPN come PureVPN offre l’adeguata protezione che ogni utente pretende.

PureVPN per mettere al sicuro la privacy

PureVPN è la soluzione migliore in tale contesto. La protezione della privacy con questo servizio è garantita al 100%, con i dati degli utenti che sono anonimi e la loro attività al sicuro tramite un tunnel crittografico apposito.

Adottando PureVPN sulla TV Android, si impedisce a chiunque di conoscere le attività degli utenti svolte tramite tale apparecchio.

Inoltre, quando si parla di PureVPN, ci si riferisce a una delle aziende che dominano in questo specifico settore.

Basta soltanto menzionare i 6.500 server di cui si avvale il servizio dislocati in 78 Paesi nel mondo per capire la portata qualitativa di PureVPN.

È proprio grazie a questa rete di server che gli utenti possono seguire partite di calcio, serie TV, film, documentari e qualsiasi altro evento avvalendosi di prestazioni ottimizzate, le quali non vanno ad appesantire la velocità di connessione.

C’è anche un discorso legato al costo di NordVPN, che è attualmente scontato dell’82% se ci si abbona in questa pagina sottoscrivendo un piano di 2 anni. Perché, quindi, perdere questa occasione?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.