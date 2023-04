VPN su App Store: ecco la migliore secondo gli utenti

Le VPN sono uno strumento capace di proteggere la privacy di chiunque navighi online, a prescindere dal dispositivo e dal sistema operativo dell’utente in questione. Gli utenti Apple non fanno eccezione a questa regola.

Che si tratti di un Mac o di un iPhone, infatti, il traffico di navigazione è comunque a rischio intromissioni esterne. D’altro canto per hacker, criminali informatici, agenzie pubblicitarie e quant’altro non fanno grande differenza rispetto al sistema operativo utilizzato.

Quando si parla di VPN su App Store, capire il reale valore di un servizio è semplice: basta dare uno sguardo alle recensioni degli utenti.

Sotto questo punto di vista, dunque, ExpressVPN appare una delle migliori scelte possibili per i dispositivi Apple.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

VPN su App Store? L’utenza premia il lavoro di ExpressVPN

L’app specifica per iOS proposta dallo store presenta voti che ne sanciscono definitivamente la qualità. Si parla circa 255.000 recensioni, con una media di 4,7 stelle su 5.

ExpressVPN si dimostra a proprio agio nell’ecosistema Apple, proponendo ai clienti soluzioni avanzate per quanto concerne la sicurezza digitale. Grazie a sistemi come:

Lightway UDP

Lightway TCP

IKEv2

la VPN è in grado di proteggere la connessione dell’utente in maniera efficace. Allo stesso tempo, la funzione Threat Manager impedisce alle app sul dispositivo in uso di condividere la attività con tracker o altre terze parti.

Non va poi dimenticato che, con un singolo account, è possibile proteggere fino a 5 dispositivi. Tra questi figurano (oltre a sistemi macOS e iOS) anche PC Windows, Linux, smartphone Android e tante altre piattaforme.

A rendere ancora più interessante la proposta di ExpressVPN, infine, vi è anche l’attuale promozione.

Grazie allo sconto del 35% sul piano annuale, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di ExpressVPN spendendo solo 8,32 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.