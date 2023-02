VPN per Mac: 3 consigli per scegliere la migliore oggi

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per il proprio Mac (MacBook, iMac o qualsiasi altro dispositivo con macOS) può valutare tra tante opzioni per scegliere la soluzione giusta. Per evitare una scelta avventata, però, è opportuno analizzare bene le caratteristiche che il servizio deve avere per offrire prestazioni soddisfacenti. Una buona VPN per Mac deve essere sicura e privata, un aspetto che rappresenta la base di partenza per qualsiasi servizio VPN.

È necessario, inoltre, che non siano presenti limiti alla connessione, sia per quanto riguarda la velocità che il traffico dati disponibile. Da non sottovalutare il prezzo. Una VPN gratuita per Mac sarà, infatti, molto limitata (per velocità di connessione, numero di server disponibili e standard di sicurezza). Meglio puntare su una soluzione a pagamento ma che deve presentare il prezzo giusto con una spesa di pochi euro al mese.

Una delle migliori VPN per Mac che rispecchia al meglio questi tre elementi è CyberGhost. Il servizio VPN è disponibile al costo di 2,19 euro al mese scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta può essere richiesta direttamente online:

Nuova VPN per Mac: ecco come sceglierla

La scelta della VPN per Mac, quindi, passa per 3 elementi:

la valutazione della sicurezza e della privacy del servizio

la verifica dell’assenza di limiti alla connessione

l’analisi del costo per poter attivare una VPN per Mac “quasi” gratuita

Soffermarsi su questi 3 elementi è fondamentale per scegliere la soluzione giusta

L’offerta di CyberGhost per gli utenti Mac

CyberGhost, in questo momento, mette a disposizione una delle migliori VPN per Mac sul mercato. Il servizio garantisce la massima privacy della connessione, permettendo di sfruttare la crittografia AES a 256 bit e una politica no log per offrire agli utenti i massimi standard del settore per una navigazione privata e in incognito. C’è poi un network di server composto da migliaia di soluzioni per accedere ad Internet, anche aggirando i limiti previsti dal servizio. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare la VPN su qualsiasi piattaforma e non solo su macOS.

Con la nuova offerta del momento, CyberGhost presenta un costo di 2,19 euro al mese scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata che include anche 2 mesi gratis. Il costo complessivo è di circa 56 euro con la possibilità di pagamento in 3 rate scegliendo PayPal. L’offerta garantisce uno sconto dell’82% rispetto al costo dell’abbonamento mensile.

