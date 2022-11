VPN su iPhone: la migliore costa solo 2,05 euro al mese

Utilizzare una VPN su iPhone può essere fondamentale in moltissimi casi. Quando si accedere ad una connessione Wi-Fi pubblica oppure quando si ha la necessità di aggirare un blocco geografico (ad esempio per accedere ad un servizio di streaming dall’estero) è necessario ricorrere ad una VPN.

Scegliere una VPN gratis per iPhone, però, espone a fin troppe limitazioni, sia in termini di sicurezza che per quanto riguarda l’effettiva qualità del servizio con la connessione che, fin troppo spesso, presenta una velocità molto ridotta.

Per chi cerca una nuova VPN per iPhone, quindi, l’opzione giusta è rappresentata da Surfshark. Si tratta di una delle migliori VPN sul mercato, sia in termini di affidabilità e sicurezza che di velocità. Grazie all’offerta in corso, inoltre, Surfshark costa appena 2,05 euro al mese.

Basta attivare il piano biennale per ricevere 2 mesi gratis ed uno sconto dell’84% sulla spesa complessiva. L’offerta è a tempo limitato e può essere attivata direttamente dal sito di Surfshark.

Nuova VPN per iPhone: ecco l’offerta di Surfshark da poco più di 2 euro al mese

Scegliere Surfshark come nuova VPN per iPhone conviene. Il servizio, infatti, propone:

accesso alla VPN da un numero illimitato di dispositivi tramite le app native disponibili per iPhone e per tutti i principali sistemi operativi (Android, Windows macOS etc.)

tramite le app native disponibili per iPhone e per tutti i principali sistemi operativi (Android, Windows macOS etc.) una connessione senza limiti di banda e protetta da uno strumento di blocco di annunci, malware e pop-up

e protetta da uno un sistema di autenticazione a due fattori per aumentare la sicurezza

una rete di oltre 3 mila server dislocati in 100 Paesi

dislocati in 100 Paesi la Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni

Con l’offerta in corso, quindi, Surfshark costa appena 2,05 euro al mese. Scegliendo il piano biennale è possibile moltiplicare il risparmio, abbattendo i costi della VPN da utilizzare su iPhone e su qualsiasi altro dispositivo supportato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.