 Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro
Solo 1,99 euro al mese per l'accesso senza limiti alla VPN di Surfshark: naviga con l'indirizzo IP di un paese nel mondo a tua scelta.
Sicurezza VPN
Da dove vuoi navigare oggi? Con la VPN di Surfshark puoi scegliere: Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Germania, Italia, Australia, India o Regno Unito? Ci sono più di 100 paesi, con una rete composta da oltre 4.500 server distribuiti a livello globale. Non lasciarti sfuggire l’occasione e attiva l’offerta a 1,99 euro/mese: otterrai l’abbonamento biennale con uno sconto fino all’87% e 3 mesi extra gratis.

L’offerta di Surfshark: sconto fino all’87% e 3 mesi gratis

Puoi decidere il piano che preferisci tra Starter, One e One+. Ognuno è caratterizzato da diverse funzionalità aggiuntive come la protezione antivirus che agisce in tempo reale, gli avvisi tempestivi per le eventuali violazioni dell’account, il blocco dei pop-up, un generatore di email mascherate e di dettagli personali fittizi per le registrazioni, un’intelligenza artificial che rileva le truffe, la tutela dal phishing e molto altro ancora. Inoltre, puoi configurare e utilizzare la Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi: smartphone, tablet, computer e desktop e laptop ecc. Scopri di più sulla pagina dedicata.

La promozione di Surfshark

Non lasciarti sfuggire la promozione con sconto fino all’87% e 3 mesi gratis: attiva l’abbonamento biennale di Surfshark per navigare in modo anonimo e sicuro fino al 2028 inoltrato. C’è anche la garanzia di rimborso che ti permette di recuperare la spesa sostenuta entro 30 giorni dalla sottoscrizione, se il servizio non soddisferà le tue aspettative.

Tra gli altri vantaggi inclusi vale la pena citare l’assistenza 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità e la politica di no-log per far sì che nessun dato sia mai salvato o condiviso. Il piano One+ ha anche Incogni, lo strumento per rimuovere le informazioni personali dai database delle aziende e dai motori di ricerca: lo fa in automatico, permettendo così di tutelare la privacy risparmiando tempo prezioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 gen 2026

Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese

NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026

ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre

La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla

Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese

NordVPN è disponibile al prezzo più basso di sempre con l'offerta di inizio 2026

ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre

La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 gen 2026
