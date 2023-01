VPN: Surfshark annuncia Dynamic MultiHop

Non tutte le VPN sono uguali, non tutte offrono lo stesso servizio: un’ennesima dimostrazione arriva oggi con l’annuncio di Surfshark che introduce la funzionalità inedita chiamata Dynamic MultiHop. In breve, si tratta di una novità che offre all’utente la possibilità di intervenire sulla propria connessione, personalizzandone ogni aspetto.

Dynamic MultiHop è la novità per la VPN di Surfshark

Attivandola è possibile selezionare due paesi nel mondo (tra oltre 100 in totale a disposizione) da cui far transitare il proprio traffico dati, ad esempio Stati Uniti e Giappone oppure Olanda e Brasile. Così facendo, tutte le informazioni trasmesse e ricevute rimbalzeranno dai server localizzati in questi territori prima di giungere a destinazione, garantendo una tutela di sicurezza e privacy senza compromessi.

In precedenza, con MultiHop, l’utente poteva scegliere solo tra un elenco di opzioni predefinite, senza la libertà di specificare le location. Si tratta dunque di un ennesimo step nel percorso evolutivo di uno dei servizi più validi all’interno dell’ambito Virtual Private Network.

Nei mesi scorsi, Surfshark ha ricevuto dall’organizzazione CyberSecurity Breakthrough il riconoscimento VPN Solution of the Year, grazie proprio all’introduzione di Nexus, la tecnologia innovativa su cui si basa la nuova funzionalità Dynamic MultiHop.

Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare un abbonamento biennale approfittando di uno sconto dell’82% sul prezzo di listino e ottenendo due mesi gratis per l’accesso al servizio. Include la possibilità di collegare alla VPN un numero illimitato di dispositivi, il blocco automatico di malware, inserzioni pubblicitarie fastidiosi e cookie abilitati dai pop-up per il tracciamento, l’autenticazione a due fattori e un supporto 24/7 sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.