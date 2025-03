La VPN di TotalAV è in offerta al prezzo più basso dell'anno

Total VPN, il servizio VPN dell’azienda TotalAV, è in offerta al prezzo più basso dell’anno: 1,59 euro al mese per 12 mesi, anziché 8,25 euro. Nel pacchetto sono inclusi gratis anche gli strumenti Total Adblock, che rimuove in automatico gli annunci pubblicitari presenti nei siti web, e TotalAV, l’antivirus proprietario che offre una protezione completa da malware, virus e altre minacce informatiche.

Con Total VPN gli utenti sono in grado di nascondere la propria attività sul web agli occhi dei provider dei servizi di rete e, soprattutto, dei cybercriminali, con il vantaggio di mantenere al sicuro le proprie informazioni personali. Per attivarla è sufficiente un clic.

Le caratteristiche della VPN di TotalAV

La VPN dell’azienda britannica sfrutta i protocolli OpenVPN e IKEv2 per personalizzare e ottenere una privacy e una velocità di navigazione maggiori rispetto alla concorrenza. Dispone inoltre di funzionalità extra, tra cui l’opzione Kill Switch, che consente di mantenere l’anonimato anche quando la connessione VPN viene interrotta.

E sempre a proposito di navigazione in completo anonimato, grazie alle app per desktop e mobile gli utenti di TotalAV possono sfruttare la VPN ovunque si trovino, sia a casa che fuori (l’app mobile gratuita è disponibile al download su Google Play Store e App Store).

L’utilizzo del servizio di rete privata virtuale si rivela molto utile ad esempio quando ci si trova fuori casa, per connettersi in modo sicuro ad una rete Wi-Fi pubblica. Un altro caso d’uso riguarda lo shopping online, soprattutto se si sta compiendo un ordine da un sito di e-commerce poco noto.

Tornando infine all’offerta iniziale, confermiamo che il piano annuale di Total VPN è disponibile al prezzo scontato di 1,59 euro al mese per 12 mesi, invece di 8,25 euro. Rispetto al prezzo di listino, dunque, il risparmio è pari all’80%. La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato.