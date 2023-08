VPN Unlocator: privacy, sicurezza e protezione in un unico posto

Unlocator è un servizio VPN che propone in un unico pacchetto tutta una serie di strumenti per garantire privacy, sicurezza e protezione ai propri utenti. Lo fa tramite uno schema innovativo, chiamato dall’azienda Unlocator Hybrid, che prevede l’unione di VPN e Smart DNS, un sistema che agisce da proxy per le richieste ricevute, a differenza del DNS classico.

Oggi puoi attivare il piano di Unlocator della durata di due anni al prezzo di 4,99 euro al mese, usufruendo del 58% di sconto sul prezzo di listino, così da risparmiare oltre 165 euro in 24 mesi.

VPN Unlocator a soli 4,99 euro al mese per 2 anni

Con Unlocator non solo proteggi la tua privacy, grazie a una navigazione in completo anonimato, ma sblocchi anche i servizi streaming aggirando le restrizioni geografiche, grazie a una rete VPN sicura, veloce e affidabile. Facile da usare, anche l’installazione è semplicissima: dopo aver scaricato l’applicazione disponibile per Mac, PC Windows, iPhone, iPad e device Android, ti basta un tocco per attivare privacy e sicurezza contemporaneamente.

L’infrastruttura alla base di Unlocator rende il servizio VPN tra i più veloci disponibili sul mercato. E più una VPN è veloce, migliore è l’esperienza utente, sia se si vuole guardare una serie TV in streaming sia se c’è un appuntamento sportivo in diretta imperdibile.

Cogli al volo l’ultima promo per VPN Unlocator, così da risparmiare oltre 165 euro sul prezzo di listino per il piano della durata di 24 mesi.

