VPN per utilizzo avanzato: quali sono le opzioni e quale provider scegliere?

La maggior parte degli utenti fa un utilizzo limitato della propria VPN, agendo in un contesto specifico e ben definito.

Una volta attivato questo strumento infatti, è possibile limitarsi a navigare nascondendo il proprio indirizzo IP reale. Un’ottima soluzione ma che non rende onore alle potenzialità di una Virtual Private Network.

Affidandosi a una VPN per utilizzo avanzato infatti, si possono ottenere diversi vantaggi. Un provider come PureVPN, in grado di offrire svariati server, offre per esempio un numero elevato di indirizzi IP.

Ciò si traduce con più possibilità, per esempio, di abbassare il costo di un biglietto aereo. Proprio l’individuare i prezzi più convenienti, di fatto, rappresenta una modalità di utilizzo intelligente della VPN che, di mese in mese, sempre più utenti stanno scoprendo.

In base all’indirizzo IP infatti, il prezzo proposto dalle compagnie aree sui relativi siti può ridursi sensibilmente.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

VPN per utilizzo avanzato? Dai biglietti aerei ad altre proposte interessanti

Una VPN intesa a 360 gradi, può essere adoperata poi per accedere a proposte e contenuti esclusivamente legati a un preciso territorio.

Dunque, qualunque servizio digitale con prezzi variabili (come YouTube Premium), possono essere acquistati a prezzi ridotti. A livello puramente pratico, un utilizzo oculato di una VPN può offrire un risparmio consistente.

Il tutto va però sempre calcolato anche in base al servizio a cui ci si affida. PureVPN, in questo contesto, risulta offrire un rapporto qualità-prezzo pressoché imbattile.

Stiamo infatti parlando di uno strumento che, grazie alle diverse app per le svariate piattaforme, offre una duttilità molto ampia. PureVPN, infatti, può essere utilizzata su:

E i costi? Sottoscrivendo un piano biennale con PureVPN è possibile ottenere tutti i suoi vantaggi con una promozione consistente.

Si parla dell’82% di sconto, per un totale di appena 2,08 euro mensili: di fatto, poco più di un caffè al mese.

