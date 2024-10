VPN veloce e perfetta per l'Italia: ExpressVPN ora costa la metà

ExpressVPN è la scelta giusta per poter attivare oggi la migliore VPN sul mercato, in termini di velocità e sicurezza, ed è anche l’opzione da preferire per chi ha bisogno di una VPN per l’Italia, grazie ai server situati in Italia che consentono di ottenere, facilmente, l’indirizzo IP italiano.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN ora costa la metà ed è attivabile al prezzo scontato di 6,67 dollari al mese per un abbonamento di 15 mesi (piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi). Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto che permette di raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN.

Una VPN veloce, illimitata e sicura: ecco l’offerta di ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata e sicura, senza limiti di banda e con la possibilità di sfruttare la protezione della crittografia oltre che una politica no log, che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente. Il servizio ha server VPN in tutto il mondo.

Alcuni server sono in Italia e possono essere utilizzati per ottenere un indirizzo IP italiano. ExpressVPN include anche il password manager e il sistema Threat Manager per bloccare siti e tracker dannosi oltre a strumenti per il controllo parentale.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN ora ha un costo di 6,67 dollari al mese, scegliendo un abbonamento di 15 mesi che viene scontato del 48% rispetto al prezzo standard. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione dell’offerta.

Per iniziare a usare ExpressVPN basta seguire il link qui di sotto. Il servizio è disponibile con app per tutti i principali sistemi operativi e con estensioni per tutti i principali browser web, garantendo un utilizzo semplice e senza problemi di alcun tipo per gli utenti.