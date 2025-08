VPN veloce e sicura: è il momento di scegliere ExpressVPN (con 4 mesi gratis)

Per una VPN veloce e sicura è possibile puntare su ExpressVPN, un servizio sempre più di riferimento per il settore delle VPN. Sfruttando la promozione in corso, i nuovi utenti hanno la possibilità di attivare il piano biennale con 4 mesi gratis e un costo ridotto a 4,87 euro al mese (-61% rispetto al prezzo base). L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso oltre a una eSIM da 5 GB per navigare all’estero.

Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di ExpressVPN, tramite il box riportato di seguito.

Perché scegliere ExpressVPN

Per una connessione veloce e sicura è necessario scegliere la VPN giusta. L’opzione migliore in questo momento è rappresentata da ExpressVPN che garantisce la crittografia del traffico dati, per rendere sicura la connessione, anche nel caso in cui si stia utilizzando una rete pubblica.

Da segnalare anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, chi sceglie il servizio, direttamente tramite l’app ufficiale, può “spostare” il proprio IP selezionando un server situato in un altro Paese. Si tratta di un sistema ottimo per aggirare blocchi geografici e censure e per navigare dall’estero come se la connessione avvenisse dall’Italia.

Grazie al protocollo proprietario Lightway, inoltre, ExpressVPN garantisce una connessione sempre veloce e senza limiti di banda, con anche la possibilità di utilizzare 8 dispositivi in contemporanea, grazie alle app di ExpressVPN disponibili per tutti i principali sistemi operativi.

Sfruttando l’offerta in corso, è ora possibile attivare ExpressVPN con un prezzo scontato di 4,87 euro al mese. Il piano da scegliere è quello di 2 anni che include 4 mesi gratis aggiuntivi oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso per i nuovi utenti e a una eSIM con 5 GB gratis per l’estero.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.