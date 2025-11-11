 VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura con un prezzo davvero ottimo: ecco l'offerta del Black Friday da attivare oggi.
VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday
Sicurezza VPN
Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura con un prezzo davvero ottimo: ecco l'offerta del Black Friday da attivare oggi.

Per puntare su una VPN veloce e sicura che sia anche in grado di garantire la possibilità di aggirare blocchi geografici durante la connessione, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere ExpressVPN, soprattutto considerando l’offerta del Black Friday che taglia il prezzo del servizio.

Il servizio è protagonista di una promozione da cogliere al volo: scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi è possibile ora attivare una VPN senza limiti e con un servizio di qualità con un risparmio del 73% e la possibilità di uso della rete per ben 28 mesi.

Con lo sconto in corso, il prezzo si riduce a 3,49 dollari al mese (poco più di 3 euro al mese) e per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

ExpressVPN

Perché è il momento di scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPNpremium” con un servizio completo e in grado di soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti. Con questa VPN, infatti, è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati e una politica zero log per navigare in sicurezza e senza il tracciamento della propria attività, anche quando si usa una rete non sicura.

In aggiunta, ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, aggirare blocchi geografici online diventa molto più facile. Da segnalare che la connessione può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea e non ci sono limitazioni di banda. ExpressVPN, grazie al protocollo proprietario LightWay garantisce una connessione veloce e sicura.

Con la promo in corso è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto del 73% e con 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi, accessibile qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese

Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese
AVG sconta del 60% i prodotti per la protezione avanzata contro i siti fraudolenti

AVG sconta del 60% i prodotti per la protezione avanzata contro i siti fraudolenti
Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito

Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito
TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno

TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno
Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese

Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese
AVG sconta del 60% i prodotti per la protezione avanzata contro i siti fraudolenti

AVG sconta del 60% i prodotti per la protezione avanzata contro i siti fraudolenti
Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito

Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito
TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno

TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno
Davide Raia
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti