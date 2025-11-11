VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday

Per puntare su una VPN veloce e sicura che sia anche in grado di garantire la possibilità di aggirare blocchi geografici durante la connessione, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere ExpressVPN, soprattutto considerando l’offerta del Black Friday che taglia il prezzo del servizio.

Il servizio è protagonista di una promozione da cogliere al volo: scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi è possibile ora attivare una VPN senza limiti e con un servizio di qualità con un risparmio del 73% e la possibilità di uso della rete per ben 28 mesi.

Con lo sconto in corso, il prezzo si riduce a 3,49 dollari al mese (poco più di 3 euro al mese) e per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, tramite il box qui di sotto.

Perché è il momento di scegliere ExpressVPN

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN “premium” con un servizio completo e in grado di soddisfare appieno anche gli utenti più esigenti. Con questa VPN, infatti, è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati e una politica zero log per navigare in sicurezza e senza il tracciamento della propria attività, anche quando si usa una rete non sicura.

In aggiunta, ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, aggirare blocchi geografici online diventa molto più facile. Da segnalare che la connessione può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea e non ci sono limitazioni di banda. ExpressVPN, grazie al protocollo proprietario LightWay garantisce una connessione veloce e sicura.

Con la promo in corso è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto del 73% e con 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi, accessibile qui di sotto.