VPN veloce per dispositivi illimitati a 1,99€ al mese con Surfshark

Se si è alla ricerca di una VPN veloce da utilizzare su un numero di dispositivi illimitati, tra le offerte più interessanti del momento si annovera quella di Surfshark: il piano Starter è disponibile a 1,99 euro al mese per due anni e include un servizio di rete privata virtuale tra i più affidabili dell’intero settore.

Una VPN come quella di Surfshark è utile sia per connettersi in sicurezza alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel, così come per vedere i contenuti streaming senza restrizioni geografiche quando ci si trova all’estero, dove è in vigore il blocco geografico che spesso e volentieri impedisce la visione corretta dei propri contenuti preferiti.

E tre mesi sono gratis

La promozione in corso del fornitore VPN Surfshark prevede inoltre tre mesi aggiuntivi in omaggio, che estendono così la durata dei vantaggi da 24 a 27 mesi. A tutto questo, infine, si aggiunge la garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto.

Tra i principali vantaggi di Surfshark vi è la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi, offrendo così una protezione di tutta la casa con un unico account. Inoltre la procedura di configurazione è semplice e intuitiva, grazie all’applicazione ufficiale disponibile su tutti i device.

Una menzione particolare poi per la tecnologia proprietaria Nexus, capace di instradare il traffico dati tramite un’intera reta di server, a differenza di quanto avviene con le altre VPN che invece utilizzano un unico tunnel. Sul fronte della privacy occorre citare anche la politica no-log e i server basati su sola RAM, a cui si aggiunge una crittografia di primo livello per navigare in Internet in totale sicurezza.

L’offerta attuale di Surfshark, che consente di attivare il piano Starter a 1,99 euro al mese per due anni con tre mesi extra di servizio in regalo, è valida per un periodo di tempo limitato.