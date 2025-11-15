VPN veloce, sicura e illimitata: ecco perché è il momento di scegliere VeePN

Il periodo del BlackFriday è il momento giusto per attivare una nuova VPN: con la promozione in corso, infatti, è possibile puntare su VeePN, un servizio completo e in grado di offrire tanti vantaggi all’utente, con un risparmio dell’81%.

Scegliendo il piano di 24 mesi, infatti, VeePN è attivabile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese e con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta include sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di VeePN, accessibile tramite il box qui di sotto, e seguire la procedura guidata, andando a scegliere il piano desiderato. Oltre al Basic, per la VPN illimitata, sono disponibili anche il Pro e il Max che includono servizi extra.

VeePN: ecco perché è la VPN da scegliere oggi

Con VeePN è possibile accedere a una VPN completa e in grado di soddisfare appieno gli utenti, con una spesa contenuta e un utilizzo illimitato. Il servizio include la crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete utilizzata non è privata. L’accesso alla rete VPN può avvenire da 5 dispositivi.

In aggiunta, la VPN include una politica no log e, quindi, non traccia l’attività dell’utente durante l’utilizzo della rete. Gli utenti che optando per utilizzare VeePN hanno la possibilità di sfruttare un network di server distribuito in oltre 100 Paesi. In questo modo, quindi, è possibile aggirare blocchi geografici e censure in modo semplice. Da segnalare che VeePN include anche il servizio ID Alternativo, per nascondere la propria identità online.

Con la promozione in corso, VeePN è disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, andando a scegliere il piano di 24 mesi che include anche 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Il servizio include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile qui di sotto.