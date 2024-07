La VPN più veloce e sicura a METÀ PREZZO e con 3 mesi gratis

Se stai cercando una VPN veloce e sicura, ti segnaliamo l’offerta speciale di ExpressVPN che oggi propone il 49% di sconto e 3 mesi gratis per l’attivazione di un abbonamento annuale. Include tutto ciò che serve per navigare in modo anonimo e per proteggere la privacy online.

ExpressVPN: VPN in sconto del 49% e con 3 mesi gratis

Ci sono ben server in 105 paesi del mondo (Italia compresa, se ti trovi all’estero), da agganciare per ottenere un indirizzo IP localizzato in quello specifico territorio. Così, sarai anche in grado di aggirare i blocchi geografici e manterrai alla larga i malintenzionati che vogliono allungare le mani sulle tue informazioni. Tra gli altri punti di forza citiamo l’impiego della crittografia AES-256 e della tecnologia TrustedServer, la rigorosa policy no-log per garantire che nessun dato sarà mai salvato o ceduto a terzi e un supporto in live chat attivo 24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità.

Puoi connetterti alla Virtual Private Network con applicazioni ed estensioni per tutti i dispositivi, sistemi operativi e browser più diffusi tra quelli in circolazione: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Chrome, Edge, Firefox e altri ancora. Per maggiori informazioni, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

C’è anche la garanzia che permette di ottenere un rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Per quanto riguarda il pagamento, puoi scegliere tra carta di credito, PayPal, Bitcoin, bonifico e altro ancora. Visita il sito ufficiale per saperne di più.

Ricapitolando, con l’attivazione dell’abbonamento annuale a ExpressVPN hai diritto allo sconto del 49% sul prezzo di listino e a 3 mesi gratis per l’accesso al servizio senza limitazioni. Vale a dire che, con una spesa mensile di soli 6,67 euro (invece di 12,95 euro), potrai navigare protetto e al massimo della velocità da qui all’ottobre 2025.