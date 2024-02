VPS Hosting: 50% di sconto sui primi tre mesi con Serverplan

Serverplan, leader nel settore dell’hosting, lancia una promozione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un potente e flessibile Virtual Private Server (VPS): uno sconto del 50% sulle prime tre mensilità, relative a tutti i piani disponibili.

Un hosting pieno di risorse

Se stai cercando un hosting che offra la convenienza di un web hosting condiviso unita ai vantaggi di un server dedicato, i VPS Hosting di Serverplan sono la soluzione ideale per te. Con una vasta gamma di funzionalità e risorse: dall’alta affidabilità, allo storage SSD NVMe, fino alla fatturazione mensile e alla possibilità di scalare le risorse hardware.

Grazie alla promozione in corso, puoi beneficiare di uno sconto del 50% sulle prime tre mensilità del tuo VPS Hosting. Questa offerta è valida solo per nuove attivazioni e per un periodo di tempo ancora limitato. Che tu abbia bisogno di un VPS Linux o Windows, Serverplan ha la soluzione perfetta per te. Con la possibilità di personalizzare le risorse aggiungendo CPU e RAM, puoi adattare il tuo server virtuale alle esigenze specifiche del tuo progetto.

A cosa serve un hosting VPS? Questa soluzione ti permette di ricreare virtualmente le risorse necessarie per il tuo progetto web senza dover gestire un’infrastruttura fisica. Con Serverplan, avrai massima flessibilità e controllo delle risorse grazie al sistema VMware vCloud e Octopus. Inoltre, il team di specialisti di Serverplan si occuperà gratuitamente della migrazione dei tuoi dati se decidi di passare a loro da un altro provider.

Un VPS Hosting è la scelta ideale quando il tuo sito web supera i limiti di un hosting condiviso in termini di architettura e risorse. Inoltre, è indispensabile quando hai bisogno di installare moduli o applicazioni personalizzati non supportati dal tuo host attuale.

Con uno sconto del 50% sulle prime tre mensilità, non c’è mai stato un momento migliore per attivare un VPS Hosting con Serverplan: approfittane online.

