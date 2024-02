VPS Hosting a metà prezzo, ma ancora per poco tempo!

Il mondo del web hosting continua ad evolversi sempre più velocemente, e le soluzioni offerte proseguono ad adattarsi sempre di più alla richiesta degli utenti. Tra le opzioni più flessibili, troviamo senza dubbio il VPS Hosting (Server Virtuali Privati): Serverplan permette oggi di averlo per i primi tre mesi a metà prezzo.

VPS Hosting scontato al 50% per tre mesi

Tra i vantaggi proposti dal servizio VPS Hosting c’è indubbiamente il fatto che il tutto sia scalabile: potrai, una volta acquistato il tuo piano, scegliere nel corso del tempo se migliorare determinate componenti, in modo da poter avere sempre le risorse necessarie. La fatturazione mensile poi permette di avere un piano sempre adattabile, senza vincoli di alcun tipo.

I server virtuali di Serverplan hanno poi al proprio interno un’unità SSD NVMe, capace di garantire velocità e prestazioni superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi. Attualmente, Serverplan offre una promozione speciale con uno sconto del 50% sulle prime tre mensilità per i nuovi utenti di VPS Hosting. Per poterne usufruire, basterà cliccare sul link in questione e utilizzare il codice promozionale SUPERSERVER durante l’attivazione. Questa offerta è valida fino a fine febbraio, e non sarà attivabile sui VPS 1, VPS 2 e VPS 3.

Passando a Serverplan, gli utenti godranno del servizio di migrazione gratuito, gestito dai nostri specialisti, garantendo una transizione senza intoppi. Scelte quindi le impostazioni della CPU e della RAM, avrete a questo punto un Server Privato Virtuale da poter utilizzare come meglio credete. A tutto questo, c’è da aggiungere anche l’affidabilità di Serverplan: parliamo di un uptime fino al 99.99%, così da rendere i tuoi progetti sempre online e accessibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.