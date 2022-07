VPS Keliweb a partire da soli 4,90 euro

Quando si parla di VPS (Virtual Private Server) si fa riferimento a una macchina virtuale che funziona sfruttando le risorse di un server fisico attraverso la tecnologia cloud.

Questa soluzione permette agli utenti di avere a disposizione varie funzionalità che, in molti casi, sono simili a quelle dei server dedicati. Come quest’ultimi infatti, anche una VPS ha caratteristiche hardware come CPU, hard disk e RAM a disposizione dell’utente e, attraverso questi, è possibile adottare un sistema operativo.

Perché scegliere un hosting VPS? Oltre ai costi minori rispetto a un server dedicato, la flessibilità delle risorse permettono, con un minimo di conoscenze, di impostare una macchina virtuale su misura per le proprie esigenze.

Va comunque tenuto conto che non tutti i provider offrono VPS all’altezza della situazione. Scegliendo Keliweb si evitano spiacevoli soprese, optando per uno dei migliori servizi dell’intero settore.

VPS? Con Keliweb il massimo della flessibilità a prezzi contenuti

Keliweb è un’azienda nota per i servizi di hosting. In questa nicchia specifica, permette la massima personalizzazione possibile all’utente.

Lato vCore CPU è possibile spaziare dal singolo core fino a 12. Per quanto riguarda RAM si va da 512 MB fino a 32 GB, mentre il disco SSD spazia tra i 20 e i 500 GB. Il tutto per un hosting VPS bilanciato alla perfezione secondo le esigenze dell’utente.

Chi ha esigenze limitate e non ha un budget elevato, può optare per la configurazione Prime, che si presenta con le seguenti specifiche:

1 CPU vCore

1 GB RAM

20 GB SSD

Backup ogni settimana

sistema operativo Linux.

Di fatto, si tratta di un ottimo punto di partenza per chi non ha mai avuto a che fare con il mondo VPS e vuole avvicinarsi al settore. E il costo? Il piano Prime ha un prezzo di appena 4,90 euro (più IVA) al mese: tenendo conto degli standard del settore, si tratta di un rapporto qualità-prezzo difficilmente riscontrabile altrove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.