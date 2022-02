VPS Serverplan: risparmia 360 euro ottenendo 2 core gratis

Le VPS sono hosting che offre servigi particolari, solitamente riservati a un server dedicato, ma che al contempo mantiene alcune comodità legate ai server condivisi.

Queste strutture si basano su alcune specifiche tecniche precise come RAM, CPU e spazio su disco. In questo modo l’utente può utilizzare il proprio spazio/hardware a disposizione per realizzare siti Web o altri software di vario tipo.

In tale contesto esistono molte piattaforme che offrono servizi di questo tipo ma, in tale settore le VPS Serverplan rappresentano una delle soluzioni più apprezzate dall’utenza.

I VPS di Serverplan: prestazioni elevate e assistenza 24 ore al giorno

Non si tratta solo di una questione legata al prezzo, peraltro piuttosto competitivo, proposto dall’azienda, ma anche da una serie di funzioni avanzate alquanto interessanti. Tra le altre cose, va considerato che Serverplan installa VPS direttamente su una infrastruttura VMware.

Ciò avviene grazie alla piattaforma di virtualizzazione più conosciuta e affidabile attualmente disponibile, ovvero VMware vSphere. A rendere ancora più interessante l’offerta vi è anche un team di specialisti del settore disponibili 24 ore su 24, pronti ad intervenire in caso di qualunque problema possano incontrare gli utenti.

Non solo: i VPS Serverplan dimostrano grande adattabilità proponendo ben 6 diversi tipi di abbonamenti. La soluzione STARTER, per esempio, offre un processore a un core, 1 GB di RAM e 30 GB per l’archiviazione file su SSD NVMe per 15 euro al mese.

L’opzione più diffusa invece, ovvero la PROFESSIONAL, offre un processore dual-core, 4 GB di RAM e 100 GB per l’archiviazione file su SSD NVMe per 39 euro al mese.

Oltre a quanto detto poi, va ricordato come Serverplan sta attuando una formula di promozione per tutti i server virtuali che permette di abbassare il loro costo in maniera sostanziale.

Acquistando un server virtuale da Serverplan, la piattaforma ti offre gratis 2 core di CPU. In base alla formula sottoscritta, di fatto, è possibile risparmiare fino a 360 euro all’anno grazie a questa offerta.

Per maggiori informazioni riguardo l’offerta, valida solo fino al 28 febbraio 2022, è necessario contattare il reparto commerciale di Serverplan attraverso l’ apposita pagina.

